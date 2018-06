SIN LÍMITES DE PLACER: En la cama al estilo Cristian Grey

Un día platicando con uno de mis compañeros, salió el tema y comenzamos a hablar de sexo; que claro, somos chavos de 20 – 25 años tal vez, y creo que es lo más normal en el mundo que pueda existir pues como dicen por ahí ‘estamos en la época de la punzada’ y bueno, fue sorprendente cuando mi compañero me contó que eso de tener intimidad no es algo relevante en su vida, pues solo lo hace para liberar su estrés y toda la tensión que trae sobre la espalda y que obvio tiene su manera de hacerlo para poder sentir placer.

A él le gusta a lo tipo ‘Cristian Grey’ obviamente no tan extremo pero sí con algunas cosas que para sus gustos son una especie de requisito; por ejemplo algo que siempre disfruta hacer es cachetear a la persona con la que esté teniendo relaciones; ¿está raro no? Probablemente se trate de un fetiche pero así como él hay muchas personas que gozan y disfrutan de estos ‘placeres’…

Cabe destacar que esto es algo normal entre personas y/o parejas, claro que hay algunas que no comparten la misma idea; sin embargo cuando el deseo o placer es mutuo se aguanta y soporta todo lo que se haga al momento de la intimidad. A demás, como bien lo mencionaba hay cosas que disfrutan de cada instante, pareciera que es un tanto excitante.

En la vida hay placeres que estimulan al cuerpo y satisfacen las necesidades del hombre y también de la mujer, si tus ganas son muchas y demasiado intensas; es recomendable platicar con la pareja y practicar nuevas cosas, cosas que los distingan como personas únicas y que se lleven a cabo de la mejor manera, claro que si entran en un desacuerdo entonces no se puede proceder ni llegar a un acuerdo.

Una de las cosas más importantes siempre será la confianza y a comunicación que haya entre ambos, esto lo habíamos platicado hace bastante tiempo; es por ello que nada de tus lujuriosos pensamientos o posibles actos estén mal, simplemente son algo extraños y fuera de lugar pero nada más. No te mortifiques, emprende tus deseos y fantasías sexuales, como dirían los adultos mayores; una canita al aire no está de más.

Algo que también debes pensar es que todo lo que tu desees no sea muy tosco, debes procurar el bienestar de tu pareja y no forzarla o forzarlo a algo que simplemente no quiere que suceda; por miedo, falta de ganas o simplemente porque no comparte tu mismo pensamiento. A veces hacemos algo que nos gusta mucho pero, ¿sabes si a tu pareja le produce las mismas sensaciones?