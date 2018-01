Rodéate de las personas correctas

Sé lo interesante que este título podría sonar, da pie a tantos significados y si lo primero que vino a tu cabeza fue dinero, lamento decirte que estás en lo contrario. Hoy quiero contarles de la riqueza eterna que te brinda la presencia de las personas correctas, esas que se llaman amigos, pero con el tiempo uno considera familia, con los que puedes contar sin importar el día o la hora, incluso sin que vivan en la misma ciudad o se vean a diario.

Siempre he criticado el refrán “Dime con quién andas y te diré quién eres” creo que es erróneo juzgar a una persona por sus amistades, porque esto no te convierte en ellos, tú decides si quieres ser como ellos o no, aun así, ¿qué tan cierto podría ser esto?

Al final del día no hay persona que te obligue a cambiar, si tú no decides hacerlo, pero siempre es bueno que alguien nos dé este impulso para bien.

Creo que por circunstancias de la vida y porque como seres humanos, cambiamos, a veces estas ideas nos van alejando de personas con las que sientes que no están en la misma página.

Algunos lazos son más fuertes que otros, por eso hay amistades que pueden ser eternas, al grado de que se quedan a dormir en tu casa, la familia entera los conoce y pregunta por ellos.

De esos con los que ríes, lloras, con una mirada saben qué es lo que pasa e incluso descubren el verdadero sentido detrás de tus publicaciones o tweets.

Para mí, uno de los regalos más preciados es la familia y en este caso, la familia que elegimos todos los días. Creo que al rodearte de estas personas, amplía tu panorama de la vida, se nos van pegando pequeños hábitos inconscientemente.

Estas últimas semanas, me di cuenta de que es cierto, atraemos lo que pensamos… No sé en qué momento o cómo pasó, pero me encuentro rodeada de un grupo de amigos que jamás pensé tener.

Esos con lo que jamás creí tener algo en común y a los que ahora sólo puedo desearles el mundo entero. Y que gracias al universo, les está yendo de maravilla, a todos.

¿Ven? Seres cambiantes. Al menos esto creo yo, si nos cruzamos en la vida es por algo, porque todo nos deja una enseñanza, aprende de cualquier situación que afrontes.

Lo que pudo gustarte hace años, puedo no ser lo que te guste ahora, incluso lo que ahora te gusta, podría no gustarte en años.

Así que no pierdas el tiempo en un círculo vicioso sin sentido, valora tu tiempo y rodéate de las personas que te retan e impulsan a sacar la mejor versión de ti, siempre.