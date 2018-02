Ring, ring, ring: ¡Yo mero vs. Ya sabes quién!

Javier Gracidas

Yo mero Vs. ya sabes quién’, frase celebre en Twitter de José Antonio Meade Kuribreña contra Manuel López Obrador, y no muy lejano Vs. Ricardo Anaya Cortés, partidos políticos y coaliciones en disputa por la Presidencia de la República Mexicana 2018-2024, con un sistema político moderno y vigoroso, según las nuevas reformas electorales, donde México es un país libre y soberano y con todas las libertades según nuestra vasta historia y guerras que ya todos conocemos, como fue la Independencia de México, en 1810; la Revolución Mexicana de 1910 y ahora nuestra guerra contra los narcotraficantes y la corrupción.

Ya después de todos estos importantes acontecimientos nos encontramos en el status de desarrollar un país pujante, pasando por altos índices analfabetismo, explotación y alta pobreza, para convertirse en un país pujante y vigoroso, donde todos los mexicanos queremos estar con trabajo, bienestar social, seguridad, estabilidad económica y desarrollo para todas las generaciones presentes y futuras.

Pero no definitivamente con las estrategias negativas de candidatos con ideas golpeadoras y sin propuestas positivas y concretas para llevar a más de 115 millones de habitantes de todas las edades, para lograr mayor calidad de vida, prosperidad económica, cultural y educativa.

En toda la historia de México, empresarios, políticos, investigadores, profesores, estudiantes, amas de casa, obreros, jóvenes, niños y personas de la tercera edad, todas absolutamente todas, han coadyuvado con su trabajo y participación hacer de nuestro país, un país reconocido mundialmente, por su desarrollo que ha logrado en los últimos tiempos, gracias a las participaciones constantes con el G-7 , G-20 , el Tlcan y muchos otros tratados en diferentes latitudes, en comercio, educación, tecnología, turismo, industria y relaciones diplomáticas, con un crecimiento del 2.4% del PIB, evaluado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de México durante los últimos años.

Ya es molesto para la ciudadanía estar recibiendo mensajes de los ahora precandidatos de oposición, dirigido al actual gobierno, diciendo y expresando por todos los medios de comunicación: ‘Que todo está mal y que no se han hecho las cosas bien’.

Como receptores los tenemos perfectamente bien estudiados, no tiene caso ni nombrarlos y calificarlos, por ello este editorial Ring, Ring, Ring, publicado en el periódico La Verdad, con circulación en todo Yucatán y por mi portal FVS Noticias Internet, nos hemos dado a la tarea de ver más allá de estas simples acusaciones de descalificaciones en las precampañas, y seguramente en las campañas ya adentrados en ellas, lo cual no llevan a nada y si a una inestabilidad social en el país en pleno 2018 y su futuro próximo.

Por lo cual quiero basar lo dicho en los últimos datos de productividad en el país, donde el Inegi, en febrero del 2018, nos da un dato que puede afectar a nuestro futuro próximo de seguir tomando acciones en contra de nosotros mismos y de nuestra productividad y eficiencia en nuestro hacer como mexicanos, me refiero a que ha calificado al sector primario en estabilidad de crecimiento, con un 2.4%, mientras que en el sector secundario con una baja considerable de -1% y no se diga en el sector terciario, en lo que corresponde a la comercialización interna y externa, que ha bajado 1%; todo esto, de seguir, así nos llevaría a un caos económico, como sucedió en las crisis de 1982 y 1986, donde el país perdió su potencial económico y se formó una burbuja de desempleo y pobreza difícil de salir, como le sucediera a los Estados Unidos de Norteamérica en 1929 con su crisis financiera.

Por lo cual de seguir con estas descalificaciones y faltas a la ciudadanía que ha trabajado en estas tres últimas décadas en diferentes plataformas productivas, nos llevaría a vivir otros años más de incertidumbre económica en Yucatán y todo México.

La pobreza no se puede combatir con idealistas y populistas que están en contra de todo, los países desarrollados e industrializados en el mundo, no quieren negociar con países de este grupo de ideas y pensamientos, sobre todo los ubicados en el Continente Americano, ya lo vimos con la Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana, la supuesta política Chilena, Brasileña, Argentina, Colombiana, Peruana, y por último la Venezolana, con esta supuesta teoría izquierdista socialista con toques de comunista, las cuales no pueden ni quieren incorporarse al capitalismo, ahora llamado neo-liberalismo, por algunas personas ó estudiosos, los cuales constantemente son fundamentalistas que con sus discursos y descalificaciones, pretenden ser los líderes del continente americano, por lo cual los norteamericanos, nuestros vecinos y potencia mundial, están tomando sus precauciones para que no lleguen estas corrientes marxistas-leninistas, que de implementarse en sus pensamientos, se acabaría el capitalismo que tanto les ha costado desde su desarrollo después de la decadencia del 1929.

Por último, y a manera de hacer un balance histórico económico en México, nuestro país no ha vuelto a vivir una crisis económica severa desde 1986, cuando no había la forma de tener fácilmente un trabajo y una estabilidad social y económica, tuvimos que pasar 30 años de nuestra historia contemporánea para saltear estas crisis tan aterradoras, yo me pregunto, para que retroceder y buscar formas político-económicas poco prácticas en la actualidad, que solo hacen ahuyentar a los grandes inversionistas para crear empresas y nuevas tecnologías para el desarrollos social en Yucatán y todo México.