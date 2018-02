Ring, ring, ring: ¡Ya salieron los primeros contrincantes políticos!

Bien amigos, como siempre durante todo este tiempo que hemos estado en comunicación constante por medio de esta editorial, podemos ir ya avanzando en la importancia del voto final a nuestro mejor candidato.

El tiempo me ha dado la razón en cuanto a los cuadros de líderes y personajes dentro de la política en México y sobre todo en Yucatán, el PRI y su aliados, como son Nueva Alianza y Verde Ecologista, vemos que ya tienen a sus cuadros más representativos, en tanto que el PAN y sus aliados están a punto de dar las listas a sus seguidores, los cuales se verán muchas sorpresas; no por mucho y no menos importante el Partido Morena hará lo propio, presentando a quienes buscarán un lugar en las próximas votaciones del 1 de julio del 2018 en Yucatán y todo México.

En el caso para Gobernador la lucha fue incansable, quedando el Lic. Mauricio Sahuí Rivero como precandidato por el PRI y el Lic. Mauricio Vila Dosal, del PAN, dos jóvenes políticos que han venido a competir por el puesto que dejará Rolando Zapata Bello, quien ha ejercido una administración de mucha calidad y gobernanza de 2012 al 2018, lo cual se refleja en el status de aceptación que tiene en Yucatán y sus 106 municipios.

Pero no es totalmente suficiente para elegir al próximo Gobernador de Yucatán, así lo estamos detectando en el interior de la sociedad, sobre todo en los jóvenes y nuevos pobladores, debido a las múltiples filtraciones de ideas de grupos de izquierda socialista, y quizá comunista, del actual candidato por Morena, Andrés Manuel López Obrador, por la lucha de poder a la Presidencia de la República, y ahí su contraparte, el Dr. José Antonio Meade Kuribreña, que está recorriendo todo el país para buscar el voto del electorado, es otro punto importante de estudiar. Ya están saliendo diferentes encuestas con datos totalmente opuestos entre ambos contendientes punteros, lo cual nos lleva a una mayor diversidad de datos de quién para la mayoría de la sociedad, puede ocupar el puesto de Presidente.

Muchas son las causas a decidir por quién votar; en la sociedad actual, por lo que nos respecta este análisis editorial, que presentamos en Diario La Verdad Yucatán y en mi portal FVS Noticias Internet, informamos semanalmente de las causas y efectos de todo este andamiaje político, con los nombramientos que diera el PRI el fin de semana pasado, al designar a sus contendientes para las alcaldías, diputaciones federales y locales.

El PAN y sus aliados, PRD y Convergencia, Morena y los aspirantes independientes ya se alistan para contender el 1 de julio; si seguimos así de civilizados en Yucatán habrán elecciones limpias y efectivas, con control de seguridad e inteligencia, no así en todos los municipios, por la intensidad en que se vive la fiesta electoral.

Lo que sí sabemos que el INE hará lo suyo para salvaguardar al el electorado y no caer en provocaciones y violencia como pudiera suceder en otros Estados de la República Mexicana, que se alistan a violentarse de no ganar los candidatos de cada grupo, como en la Ciudad de México, Veracruz y Chihuahua, por mencionar alguno.

Como me refería al inicio de esta editorial, el nivel de preferencia está muy parejo, todos quieren ser ganadores y llevar a su líder al máximo circuito de gobierno al que esta propuesto, lo vemos continuamente en diferentes conferencias de prensa, donde hacen notar descalificaciones y críticas arduas a los elegidos por sus partidos, en algunos casos hasta con intenciones poco periodísticas, con el afán de llamar la atención y seguir promoviendo a los partidos afines al medio de comunicación que representan, por los interés creados en el interior del medio que se presenta y dar la nota informativa con algunas tendencias electorales, por lo cual es de menester estar bien informado y con la fuerza del voto elegir al mejor líder.

Hay situaciones informativas de la prensa que generan inestabilidad y poco información al respecto, de quiénes están tratando de descalificarlo y llevarlo a ser elegido, medios que solo presentan el caso, pero no lo investigan periodísticamente con profesionalismo, como lo podríamos ver en otras plataformas de internet.

Mucho veremos de ello en el transcurso de estos meses, hasta llegar a las urnas el 1 de julio y poder elegir a nuestro mejor candidato y no seguir con las dudas que se tratan de generar, para generar inestabilidad y violencia, como lo estamos viviendo en los últimos años. Es hora de poner un alto a esto que nos da insatisfacciones y poca productividad social en México.

Seguro estoy que se iniciaran muchos desplegados por las calles y avenidas, bombardeo de spots publicitarios, visitas casa por casa y reuniones en parques y jardines, de todos los candidatos de todos los partidos políticos presentando sus pensamientos, posiciones, propuestas y hasta presentes que dejarán a la población en general.

En breve veremos también las enormes listas de precandidatos de PAN, PRD Y Convergencia y las famosas mesas de debates que nos permitirán estar más cerca de los personajes políticos, sobre todo la de la Cámara de Comercio Servytur Mérida, que ya tiene contemplado este ejercicio político.

Estaremos atentos a la información que se genere en los principales medios de comunicación, como prensa escrita, radio, televisión, internet, redes sociales, por este informativo La Verdad y sobre todo en mi editorial.