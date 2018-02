Ring, ring, ring: El dinero y la política en Yucatán y México

Javier Gracidas

Dinero, el señor dinero, siempre en la historia de la humanidad ha existido este gran gusto por la propiedad y el poder, lo cual genera estabilidad y forma de controlar más el devenir de las personas, familias, municipios, estados y países enteros. Es el factor primordial de cualquier sistema político en el mundo, por lo cual muchos políticos y empresarios ven basadas sus aspiraciones en el poder del dinero, factor principal del sistema capitalista.

Desglosemos el devenir de nuestro sistema político mexicano por el famoso tema del dinero, ¿cómo ha coadyuvado con la historia de México atreves del tiempo?, desde la época prehispánica se intercambiaba como dinero por cacao, maíz, oro, jade y otros elementos de importancia, ahora es el dinero y el poder; poder que genera dinero en puestos importantes por lograr en la política y en la economía interna en el país, por lo cual pienso siguen los mismos principios de intercambiar el poder por el dinero.

En el factor para lograr el triunfo en las próximas elecciones será el dinero, la inversión en las campañas de políticos apoyados principalmente por los impuestos recaudados por el Gobierno Federal, que serán entregados por medio del INE a los diferentes partidos con un presupuesto que permita llevarlos al poder, no importando su golpeteo al sistema federal, que está generando llevar sus ideas y principios a la sociedad y generar con ello su voto de confianza, temas que nuca tratan ni trataran de donde vienen estos apoyos financieros por el dinero, ante una cierta democracia en el país a la sociedad que envían sus campañas electorales.

En mi portal de internet FVS Noticias Internet, en mis redes de Facebook y ahora por el periódico La Verdad, con circulación en todo Yucatán y por su portal de internet www.laverdadnoticias.com, les menciono, con conocimiento de causa, el tiempo de campaña que llevan los diferentes candidatos que nos interesa saber de sus acciones y sus gastos. En el caso de la Presidencia de la República, el pueblo con sus impuestos ha financiado a José Antonio Meade Kuribreña tan solo 3 meses de precampaña; a Manuel López Obrador, 240 meses (18 años), y a Ricardo Anaya, 12 meses.

En el caso de Yucatán, para la Gubernatura 2018-2024, el tiempo invertido de precampaña, que la verdad no fueron 3 meses como marco el INE, fue mucho más tiempo atrás, quizás de un año a la fecha; en el caso del panista Mauricio Vila Dosal, según mi investigación, fueron 12 meses de campaña; en el PRI, Mauricio Sahuí Rivero, con la lucha interna de su partido y sus coaliciones Verde Ecologista y Nueva Alianza, usó solo 3 meses de campaña.

Por los temas tan delicados en la política y los dineros es de suma importancia hacerlos saber a la población de todos los niveles socioeconómicos y culturales, ya que como todos estamos enterados, la política se lleva perfectamente con el dinero, pues en ella está el crecimiento, seguridad, desarrollo, tecnología, salud, educación, y sobre todo el bienestar de la sociedad; yo me pregunto: ¿Qué pasaría si un gobierno en cualquier parte del mundo no tuviera dinero?, pues nada, no habría el sumo interés por gobernar a una sociedad, buscarían otras formas de lograr objetivos económicos, son pocos los realmente llamados a gobernar sin el interés del dinero y del materialismo que esto genera por lograr la propiedad y la riqueza.

Por ello la importancia en saber que las cosas en el país no están mal en cuestión de dinero; el Gobierno Federal, desde la época de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, después del llamado ‘error de diciembre’ o ‘efecto tequila’ en 1994, en la época de Ernesto Zedillo Ponce de León, lo único que han hecho nuestros gobernantes en estos últimos 18 años de gobernanza es hacer dinero y lograr que el país tenga más dinero en el Banco de México y en Banco Mundial. Se calcula un aproximado de 185 mil millones de dólares disponibles en la actualidad, lo cual permite el desarrollo e infraestructura en el Estado de Yucatán y México, como lo acaba de declarar el Gobernador Lic. Rolando Zapata Bello en una entrevista en la radio, que el peligro está latente si gana otro partido político y no el PRI, de no poder continuar con los programas de seguridad y desarrollo que ha tenido el Estado de Yucatán en los últimos tiempos de un 4.2% del PIB y altamente reconocidos con estudios a nivel nacional y mundial, permitiendo la industrialización y altos niveles de empleo en el Estado.

Así que pues pienso las cosas no van mal en el Estado de Yucatán, y en todo México, en cuestión de dinero, como en otros tiempos, como se quiere informar a la población con discursos y malas mañas de interpretaciones, asiéndolo notar los ahora candidatos de todos los niveles.

La población debe saber que nuestra riqueza esta salvo guardada por la misma sociedad actual de jóvenes y adultos productivos, creados en nuestras instituciones educativas, como la Uady, UVM, UNAM, INP, Ibero, Anáhuac, Del Valle de México, ITAM, UAM, y otras instituciones de mucha importancia en el país y de toda absolutamente toda nuestra sociedad, obreros, campesinos, jubilados, profesionistas, gente de oficios, estudiantes y demás, así que decir que las cosas están mal es decirle a todas las últimas generaciones de mexicanos que somos una generación de ineptos y sumisos, al dejar ser gobernados por mexicanos con calidad de llevar al país como actualmente se encuentra, como ahora el Tlcan ya con su concretización programada en junio, por Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México, lo cual permitirá seguir teniendo productividad y riqueza para la sociedad en su conjunto, dándonos una tranquilidad en nuestro presente y futuro en poder negociar nuestros productos y servicios, atrayendo por consecuencia a esto que llamamos ‘dinero’.