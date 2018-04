“Ring, Ring, Ring“: Promesas de campaña incumplidas e inicio de otras en Yucatán

Javier Gracidas

Ya iniciaron las campañas de una forma oficial, todos los candidatos y candidatas en sus respectivas demarcaciones están buscando la aceptación de la ciudadanía que iniciarán a gobernar el próximo mes de diciembre con más de 5 mil millones de pesos de presupuesto en México para el INE.

Con este dinero se podrá jactar de ser un país democrático y en paz, en caso de llevar unas elecciones limpias y con resultados electorales aceptados por cada uno de los miles de contendientes, sin buscar el famoso voto x voto, casilla x casilla y sobre todo la ingobernabilidad en todo el país.

Voy a citar de inmediato en esta editorial a los ex alcaldes de Mérida Mauricio Vila Dosal y Renán Barrera Concha, cuando haciendo un análisis global de los diferentes medios de comunicación y redes sociales, donde la mayoría les han sacado sus trapitos, con infinidad de resultados negativos en su administración, como son la deuda generada en su gobierno de casi 800 millones de pesos con las luminarias que aún se niegan a pagar a un banco conocido, no terminan ni mucho menos llevan a cabo proyectos de promesas de campaña comprometidas con la sociedad a la cual gobernaron, como fue el transporte, la basura, acabar con la pobreza extrema en Mérida, con la falta de urbanización y mantenimiento de los parques y jardines, sería ya realmente imposible lograrlo en estos momentos siendo ambos candidatos, pues la oportunidad la tuvieron y no lo lograron.

Yucatán no está para pruebas pues es en la actualidad es el mejor estado de la República Mexicana en seguridad, crecimiento y desarrollo económico, lo dice su población en todos los niveles e inversionistas y calificadoras nacionales e internacionales, con un crecimiento actual del 5.4 del PIB en el 2018 a nivel nacional y no para de crecer, implementándose nuevas empresas e industrias, todo ello por la confianza en sus instituciones y el gobierno de Rolando Zapata Bello, y al final de su mandato, como lo prometió al inicio de su gobierno 2012-2018, saliendo, pienso yo, con el gusto de decir: “Promesa de campaña si cumplida a la sociedad“.

Amigos políticos aún no empezamos de lleno en la campaña programada y ya se está viendo mucha inconsistencia en sus antiguos compromisos de gobierno que manejaron, como fue en las alcaldías de Mérida 2012-2018 y 2015-2018, donde la última en un recorrido, si han de acordarse, en transporte público con el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en apoyo a la cam