Ring, Ring, Ring: Me lo prometió, pero no me lo cumplió: jóvenes

La corrupción impera en estos momentos del intercampañas, por lo que el INE debe de tomar cartas en el asunto ante la cercanía de las elecciones del 1 de julio.

Aún no empiezan las campañas y ya hay declaraciones muy graves y datos de los contendientes de plena corrupción para llegar al máximo circuito político, que es la Presidencia de la República, y no solo de los partidos PRI, PAN, Morena, Nueva Alianza, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, PT y otros, sino también los independientes.

Se dice que lo que mal inicia mal acaba, y así van las cosas, muchos de los políticos han estado ya en las principales páginas de los periódicos en toda la República, se hacen a los virtuosos, que no pasa nada; es el colmo de todos los colmos, no les importa lo que dicen y lo que se les puede comprobar, y quizá hasta llevarlos a juicio y en ocasiones hasta la cárcel, no paran y siguen tratando de llegar a la grande, como Ricardo Anaya Cortés, candidato por el PAN, PRD Y Movimiento Ciudadano.

En el caso de Andrés Manuel López Obrador, junto con todo su equipo de campaña, sigue amenazando que “va a soltar al tigre” y que se puede generar la violencia, ya como en siglos pasados por luchadores sociales, eso está penado por nuestra Constitución Política de 1917, pues puede generar muertes y desolación en el país. Como quien dice: “ni él sabe lo que dice”, declara con altas repercusiones negativas en la sociedad mexicana “de generar violencia, con excusa de que el tigre ya está suelto”. Irresponsabilidad total por un candidato.

El más concentrado en la campaña es José Antonio Meade Kuribreña, muy a pesar de no mostrar signos significativos en el gusto de sus ideas y formas de querer gobernar para la sociedad, muy difícil la tiene por la decisión final del electorado para elegirlo como Presidente de México. En lo personal es hasta el momento el más coherente para ocupar este mandato, lo vimos en Convención Bancaria 2018, donde mostro su madurez política y económica que quiere desarrollar en el país de ganar las elecciones del 1 de julio.

Ante los resultados económicos en México durante los últimos tiempos, con un crecimiento del 5.3 % del PIB nacional (véase en datos del Banco de México y Banco Mundial) con las nuevas generaciones de jóvenes que quieren desarrollarse y no estar en problemas financieros, deben de estudiar bien su voto y comprobar de lo que van a elegir en las boletas electorales y depositar en las urnas.

Es sabido que los jóvenes mexicanos forman el 60% del electorado; sugiero que su labor principal es tratar de cuidar las urnas con su participación y cuidar de la compra de votos de la ciudadanía, que van de 500 a 2,500 pesos; las muy nombradas promesas de becas mensuales de 4,000, lo cual haciendo cuentas y ver nuestra economía mexicana, no llegarían realmente los recursos prometidos y, de recibirlos, promesas frustradas por los candidatos a la población necesitada y por generarse un problema económico global en México o en el mundo, y se quedaría con la idea de que: “Me lo prometió pero no me lo cumplió”, usual en las promesas de campaña como en todas las elecciones.