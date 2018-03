Rin, Ring, Ring: Primer debate entre los presidenciables con los banqueros

Javier Gracidas

Los tiempos están marcados, ya hay posiciones encontradas entre la sociedad y son muchas las conjeturas de los sectores sociales, día a día se deshoja la flor de la política y del candidato o candidata independiente, por mencionar la clase que tuve en periodismo sobre la igualdad de género.

En eso estoy de acuerdo, el pueblo necesita un verdadero líder que pueda desarrollarse en el ámbito político y económico en todo México, lo vemos ahora con los candidatos en el estado de Yucatán, sobre todo para la Presidencia de la República, gobernadores, alcaldes, diputados federales, diputados locales y regidores, un cambio total en la política y administración federal en el 1 de julio del 2018.

El viernes se transmitió en vivo y por internet la Convención Nacional Bancaria de México, escuchamos con detenimiento y todos están de acuerdo con las políticas de Enrique Peña Nieto, del crecimiento económico que se ha logrado en su gobierno, motivando la economía en todos los estados, al igual que la de Yucatán, con un crecimiento de un 5.3% del PIB en los últimos 5 años, mucho mayor activo que en los últimos gobiernos antecesores.

También hay que notar que los gobiernos anteriores hicieron un gran trabajo económico, fueron importantes y trascendentes en su tiempo, abriendo brechas a la economía de México en aquellos tiempos difíciles en el país, que marca como las mejores economías, ya en el mundo por calificadoras por BID, con ello imposible llegar a otra crisis económica como la registrada en 1995; de seguir con este ritmo de crecimiento, y con una inversión directa extranjera de 200 mil millones de dólares americanos a nuestra economía renacentista, que surgió con 15 mil mil millones de dólares otorgados como préstamo especial por los Estados Unidos de Norteamérica por su entonces presidente Bill Clinton al gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León; de ahí la importancia y desarrollo del Tlcan que en breve se firmará, antes de las elecciones del 2018.

También observamos con mucho detenimiento en este importante evento de los banqueros, que ya suman 100 instituciones en el país, de la confrontación en forma de conferencia, y por separado, entre los candidatos José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya Cortés y Andrés Manuel López Obrador, lo cual nos lleva a saber más de sus posiciones políticas y económicas, así como ver sus fortalezas y debilidades.

Siento que es ya el parteaguas de lo que será la campaña que inicia el 30 de marzo, para definir al que será el próximo presidente o presidenta, ya se unirán los independientes Margarita Zavala de Calderón, ‘El Bronco’ y Ríos Piter.

La maraña política está muy compleja en Yucatán, pues ya están enlistados Mauricio Sahuí Rivero, Mauricio Vila Dosal, Joaquín Díaz Mena y Jorge Zavala Castro, representando a PRI, PAN, Morena, PRD, Nueva Alianza, PVEM, PT, MC y otros, para ocupar el puesto de Gobernador de Yucatán que dejará en octubre Rolando Zapata Bello.

El INE deberá dar certidumbre y validez a las elecciones y ser un árbitro o réferi en la contienda, donde el mejor competidor gane y el pueblo realmente se vea beneficiado. Para ello es necesario coadyuvar con otras informaciones que se estén dando, así como los candidatos cambian de partido político, también el electorado lo puede hacer con toda libertad; vemos que todos los contendientes han tenido movilidad, o al menos han hecho todo para ser los elegidos, muy a pesar de los personajes políticos que manejaban directamente los ideales, hasta teniendo descalificaciones y apoyos reales de sus seguidores, situación que se está dando en este nuevo sistema electoral y que mejor referirse y basarse científicamente en nuestro sistema político mexicano que tanto mencionó Daniel Cosío Villegas, investigador (1970) de los sucesos que se verían en el futuro.

Destaca el pensamiento de Octavio Paz sobre el Pluralismo de las ideas, o bien a los muy recientes pensamientos políticos de escritores, como el destacado y muy conocido literato Mario Vargas Llosa, así como de investigadores, periodistas, comentaristas y medios de comunicación en general.

Son muchos los datos que nos hacen pensar para elegir al que puede ser el verdadero líder que nos lleve a una mejor estabilidad social, económica y de seguridad, combatiendo primordialmente el narcotráfico y la corrupción, así como el armamentismo, que se están involucrando en la sociedad en México, con casi 1.5 millones de armas en el país, información de Meade Kuribreña., temas duros en una campaña y compromisos por cumplir, esto como lo decía al principio en esta editorial de los lunes, por medio del periódico La Verdad, con circulación en todo el estado de Yucatán y por mi portal FVS Noticias Internet.

Pienso que es necesario estudiar perfectamente las conjeturas y discursos de todos los candidatos para saber de sus capacidades y de la verdad que nos trata de involucrar y no quedarnos en la nada, pues pertenecemos a las últimas cuatro generaciones después de la Posrevolución dec1910, donde muchos cambios ha tenido México para su desarrollo; es una verdadera mentira y metáfora, con una falta de respeto muy grande a las generaciones actuales, en decir que no hemos hecho las cosas bien y ahora involucrando a los jóvenes, adultos, mayores y personas de la tercera edad, los cuales hemos estudiado, desarrollando habilidades, creado una familia y sociedad fructífera, creo que con conocimiento de causa a favor del voto final, podemos ayudar más al desarrollo de México por un mejor crecimiento político, económico, social, como no los hicieron saber los economistas, banqueros, empresarios, políticos, empleados en esta Convención Nacional Bancaria 2018. celebrada en Acapulco Guerrero en esta semana que acaba de terminar.