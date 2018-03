¿Responsables? Sí, todos

Bernardo Flores/Diario La Verdad Director de contenidos y productos editoriales. @bfheymann Las personas estamos casi siempre listos para señalar a los demás cuando nos conviene. Apuntar el dedo y decirle a tal o cual por qué las cosas que hace, dice, o ejecuta están mal a nuestros ojos. También optamos por deslindarnos de las responsabilidades porque siempre todos los demás tiene la culpa de lo nos rodea y eso, es una falacia. Rara vez he visto gente que acepta su responsabilidad concreta y cabalmente. Cuando sucede, además, queda desarmado el acusante, se le acaban las armas, artilugios y herramientas. Responsables de nuestra situación somos todos aquí y ahora. Si la corrupción escala es porque hasta 71% de las personas (no lo digo yo, lo dice el IMCO) ha dado algún tipo de mordida para que las cosas funcionen. No digo que los admirados países primer mundistas no sufran de lo mismo, hay corrupción a todo nivel y escala, género y nacionalidad, pero estoy seguro que sus índices no son tan elevados como los nuestros. Señalamos al gobierno de la escalada de violencia –que si porque no hay suficientes empleos, que si los policías son insuficientes y cualquier otra razón– pero la violencia a gran escala empieza en casa, con los gritos a los niños, entre pajeras y con manipulaciones emocionales y psicológicas entre los miembros del núcleo familiar. Y sí, quizá no hay muchos empleos bien remunerados, pero sí hay fondos para emprender, hay voluntades para mejorar y empezar desde un changarrito que permita la subsistencia familiar hasta un negocio más grande que bene cie a los que están a nuestro alrededor. La responsabilidad de lograrlo no es del gobierno, del capo o de nuestros padres, es nuestra. Que si somos responsables de cómo es- tamos, sí en gran medida porque aceptamos las cosas que nos dicen como dogma, porque no las cuestionamos y también porque no las escuchamos. Marchamos por la legalidad, igualdad, paridad, por nuestros desaparecidos, por mejores condiciones y por la familia única. Está bien, y después de eso ¿aceptamos que nos pasamos un alto o preferimos darle pa’l chesco al tránsito? Sí, es engorroso liberar el vehículo, pagar la multa, pero esa es nuestra responsabilidad. Queremos que las cosas cambien, por favor, dejemos de señalar y tengamos los tamaños de hacer lo que nos corresponde. Si exigimos integridad, seamos responsables.

