Redes sociales y las campañas electorales

Pensar duela por Julieta Moreno

Desde siempre el ejercicio del poder para estar presente siempre ha necesitado de la comunicación, prueba de ello es que antes los medios eran el aliado más fuerte del Gobierno y de aquellos que pretendían estar en el poder no solo en México, sino en todo el mundo.

Antes, los candidatos necesitaban recorrer el país, hacer mítines y repartir propaganda durante sus campañas. Ahora se hace eso, pero más como acto escenográfico para cumplir.

Las campañas electorales se hicieron controlando o comprando a los medios tradicionales, especialmente de las televisoras.

Y es que hace unos años quedó más claro que los políticos que ambicionaban subir al poder necesitaban a las televisoras y su influencia.

Pero ahora la comunicación política recurre al mayor medio: las redes sociales en los celulares.

El mayor consumo de información en general ocurre a través de redes sociales y dispositivos móviles, ¿por qué? Porque ahora las redes son las que definirán al próximo presidente de México, pues ahora ahí es el escenario de la guerra sucia.

Pues se sabe que más del 50% de los internautas se encuentra conectado en internet las 24 horas y el 83% de usuarios accede para usar redes sociales, así que el mensaje político electoral más fuerte se distribuye en redes sociales.

Y algunos políticos han sabido explotar este cambio, el ejemplo es que probablemente la ventaja en las preferencias electorales que tiene AMLO se deba justamente a que depende menos de la cobertura de los medios tradicionales, y más de sus propias piezas de comunicación en sus redes sociales.

Así que estimado lector, que la comunicación política y las campañas electorales sean más en redes sociales no define nada, lo mejor es decidir el voto con madurez y sabiduría y no simplemente escoger a un candidato por llevar la contra a otros o por decir ¿por qué no? Debe ser una elección con responsabilidad valorando la preparación de las personas y la capacidad no solo gritos, palabras o propuestas banales…“pensar duele” y analizar entre líneas duele más pero es necesario.