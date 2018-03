Ángel Balán/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.-Recuentos y secuelas: entre sables, colmillos, tecnologíay poca imaginación Ya está ‘arriba’ en YouTube el tradicional recuento de lo más visto en el año, hablo del ‘Rewind 2017’que en tan sólo 7 minutos nos hace un recordatorio de todo lo viral de los últimos doce meses y como era de esperarse ‘Despacito’ se lleva la mayor parte del crédito, aunque los 200 youtubers invitados no se quedan atrás. Como era de esperarse los latinos siguen dominado el mercado este año, por eso vemos dentro de los invitados a esta superproducción a German de ‘Hola soy German’, Caeli de ‘Caelike’, Yuya, Lusito Comunica, Werever Tu Morro, Los chicos de Enchufe Tv, Los Polinesios y JuanPa Zurita, quienes son los actuales influencers de América Latina, pero eso ya es parte del pasado. Este año YouTube nos ofreció algo aburrido a comparación de años anteriores, tal vez se enfocaron demasiado en los doscientos youtubers y se olvidaron de lo viral, sin embargo la parte plausible fue el lado emotivo que incluyó un homenaje a los fallecidos en el atentado en el concierto de Ariana Grande y por supuesto el terremoto de Oaxaca y Ciudad de México. Pero ya no hay que enfocarnos en el pasado, mejor centrémonos en lo que viene, este fin de semana llegará a todos los cines del mundo ‘Star Wars el regreso de los Jedi’, secuela de una de las sagas más exitosas de todos los tiempos, representa un gran reto ya que para empezar veremos la actuación de Carrie Fisher, quien falleciera durante las grabaciones de esta cinta en diceimbre de 2016 durante la promocion del spin off ‘Rogue One’. Además esta semana se anunciaron dos grandes eventos para los amantes de las series y las películas, la primera fue la fecha oficial de la cuarta temporada de ‘Black Mirror’, que llegará el 29 de este mes a Recuentos y secuelas: entre sables, colmillos, tecnología y poca imaginación la plataforma Netflix con seis capítulos que prometen demasiado, cabe mensionar que este serie es la única que estrenará dos temporadas en un mismo año, tambien es destacado que uno de los capítulos ‘San Junipero’ ganó un premio Emmy a mejor telefilme en este año. También se liberó el primer tráiler de la cinta ‘Jurassic World 2’, que narra como la Isla que alguna vez albergó el Jurassic Park y el Jurassic World está a punto de destruirse por fuerzas naturales, la cinta es prometedora y se espera compita con las películas de superhéroes que han apartado las mejores quincenas del 2018. Este año se definieron los gustos y preferencias de las generaciones a la hora de consumir entretenimiento, ya que en el ‘Rewind’ de YouTube pierde fuerza y originalidad al igual que los YouTubers y sus contenidos sin embargo las producciones de cine se esmeran con sus grandes producciones sobre todo a la hora de hacer secuelas. Por otra parte las series de televisión y de streaming pasan en este momento por su época de oro, vemos nuevamente una brecha enorme de las clases sociales o generacionales, los que pagan obtienen producto de calidad y los que no… ven a Los Polinesios.

