Rabia con dignidad

Claro que ellas tienen motivos para gritar, pintarrajear y destruir una sociedad que ha sido violenta con ellas desde sus orígenes, desde siempre han sido vistas como seres de segunda, en algunas sociedades clásicas eran consideradas como animales, objetos vendibles, sin derechos frente al hombre.

Por supuesto que una sociedad así, desde entonces y hasta nuestros días, nunca ha sido, es, ni será justa, nunca habrá justicia, democracia, derechos humanos, leyes y Estados, gobiernos, escuelas, empresas y familias justas, y así no se puede hablar de paz y libertad, porque lo que se le hace a las mujeres se le hace a la sociedad y al propio hombre aunque no se vea ni se entienda, por supuesto que está sociedad masculinizada debe deconstruirse.

Claro que el Estado o gobierno ha sido débil no sólo contra quienes las golpean, violan, asesinan, sino contra la educación y costumbres que la sobajan, y encima de todo el Estado la ha reprimido cuando alza la voz o lucha por sus derechos, ahí está Juana de Arco, Sor Juana Inés de la Cruz, las hermanas Mirabal y así, efectivamente, como dice la canción El violador eres tú “El Estado opresor es un macho violador” porque permite que pase todo eso y el Estado no solo es el gobierno, sino la sociedad, las leyes y el país.

Se necesita que el gobierno tome el tema no sólo como pretexto de una política pública o para legitimar “la equidad de género”, tiene que castigar a quien falte el respeto social, económica, política y culturalmente a la mujer en taxi, en la empresa, en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en la calle, tiene que hacerse, eso será más eficiente que todos los cursos de equidad de género y respeto a los derechos de la mujer, hágase y verán que los hombres se volverán más caballeros y la sociedad más justa.

Claro que debe haber rabia después de recibir durante siglos y siglos ese trato por parte de la sociedad, claro que sienten rabia porque milenariamente ha sido una sociedad que le ha faltado el respeto, acosado, dejado el segundo plano en el reparto de los bienes, humillado y abusado; claro que, parafraseando a Emiliano Zapata, sí no hay paz y respeto para la mujer, que no haya paz y respeto para el Estado y la sociedad.

Carlos Marx sostenía que la violencia es la partera de la historia y efectivamente las sociedades y las naciones se han ido formando con guerras y revoluciones violentas, las grandes transformaciones en la correlación del poder en las sociedades no han sido con flores y rezos, han sido a espadazos y balazos, sin embargo, la violencia ha sido también el aditivo para mantener el estatus quo del poder y retrasar los cambios libertadores, sin embargo, es necesario que este justo movimiento de ellas tenga claro que lo verdaderamente subversivo, lo verdaderamente subversivo, lo que subvierte el status quo, el orden, no son las balas o la rabia, son las ideas, esas son las que han transformado al mundo.

La Verdad Pura: Una gran filósofa me decía que el hombre y la mujer forman, en todos los sentidos, biológicos, físicos, psicológicos, energéticos y amorosos, una unidad, uno no es sin el otro, fueron hechos como una unidad, no primero uno y luego la otra, al mismo tiempo, son exactamente el complemento del otro.

