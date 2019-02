REFLEXIONANDO ENTRE MUJERES: Decir que No

Más de una vez hemos dicho todo lo contrario de lo que realmente queremos decir, y esta vez me refiero a decir que no, ya sea por pena, por no hacer sentir mal a la otra persona, o por sentirte un mal amigo, etc. Y hasta llegamos a sentir culpa o sentirnos muy egoístas y nos atrevemos a hacerlo.

Es como tener un peso encima, sentimos que es nuestra responsabilidad algunas veces, pero la verdad es que no lo es, porque estamos tomando una decisión que no es la que queremos. Tenemos que plantearnos límites y tener en cuenta que no siempre podemos decir que sí.

Por las razones que éstas sean, porque tenemos algún compromiso con nuestros hijos, o simplemente porque estamos agotados y queremos descansar. Puede causar ansiedad o malestar al hacerlo, pero ésta decisión te hace sentir mejor contigo mismo y mejora tus relaciones personales. Perdamos el miedo, y no se trata tanto de no saber decir que no sino de no atreverse a hacerlo.

El complacer siempre a los demás nos hace sentir mal, ya que no somos sinceros con ellos ni con nosotros mismos y renunciamos a nuestros deseos y aspiraciones. Nos abrumamos con muchos pensamientos en nuestra cabeza porque ya no sabemos qué excusa dar o qué inventar. Tengamos en cuenta que no necesitamos la aprobación de todo el mundo y aprendamos a querernos. Esfuérzate por no sentir culpa al decir que no puedes o que no quieres; tenemos todo el derecho a hacerlo cuando nos piden algún favor o alguna invitación. En distintas ocasiones decimos que si por comodidad o porque nos hace quedar bien con los demás, al mismo tiempo que transmitimos buena imagen de nosotros. Mejor retomemos el control de nuestras vidas sin importar a quien le estés hablando y atendamos nuestras prioridades.

¿Pero por qué lo hacemos una y otra vez? Por evitar confrontaciones, por baja autoestima, por miedo al qué dirán, por presión de nuestro grupo social tal vez.

Al decir siempre que sí puedes perderte de cosas que son realmente más importantes para ti o valen más la pena. Seamos firmes en las decisiones que tomemos de manera amable.

Decir que no, no es fallar ni perder, es simplemente admitir que hay cosas que no quieres o que no puedes hacer y es normal expresarlo, al mismo tiempo significa centrarte en lo importante. Solo estás rechazando una proposición, no estás rechazando a la persona en sí.

Tenemos un recorrido en nuestra vida, y en el camino iremos tomando las decisiones que creamos sean las correctas para nosotros, las personales o/y profesionales, muchas veces dependerá de los SÍ y de los NO.