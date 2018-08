¿Quién no respetó primero?...

Los seres humanos somos tan hipócritas que para todo pedimos “respeto” sin siquiera saber en su totalidad lo que la palabra engloba, el respeto no es solo lo que debemos recibir de los demás, sino lo que también nos corresponde dar.

El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Como tal, la palabra proviene del latín respectus, que traduce ‘atención’, ‘consideración’, y originalmente significaba ‘mirar de nuevo’, de allí que algo que merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto.

El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social.

Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades.

En este sentido, el respeto debe ser mutuo, y nacer de un sentimiento de reciprocidad.

Ahora bien, ¿a dónde vamos con todo lo anterior?, observaba en el transporte público, para ser exactos una van la cual tenía una leyenda que decía “niños también pagan pasaje” a modo de que no se pase por alto, lo colocan

justo en un lugar visible al subir al transporte, (es imposible no leerlo, a menos que no sepas leer), poco a poco la gente sube y toma un lugar, incluso aún había asientos sin ocupar, dos minutos después sube una joven madre, con su celular bien agarrado y su hijo entre 3 o 4 años a como pudo logro subir el escalón de la van, acto seguido, paga un pasaje y se sientan ambos en un asiento cada uno, pasan cinco minutos y ya había gente parada por falta de lugar, pero de esto posiblemente la joven madre no se percató, pues toda su atención estaba puesta en el face book y whasapp, sin embargo su burbuja se rompió cuando el chofer le dice, “señora, disculpe puede cargar a su hijo para que se siente la señora”, estas fueron las palabras claves para desatar su ira hacia el chofer, “ya no hay respeto ni por los niños, pero que puedo esperar de un muerto de hambre chofer, le pago su pasaje a mi hijo, tengo para eso y más” fueron las palabras de la devota madre que no pasaba de los 22 años.

Entonces yo me pregunto..

¿Quién no respetó primero?