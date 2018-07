¿Quién es el elegido?

Just saying - Valeria Ortega

La persona que va a cambiar a México no es quien tu piensas, no es por quien votaste, la persona que puede cambiar nuestra sociedad y país, se encuentra justo en el espejo. Nosotros somos responsables del lugar en dónde vivimos.

Algunos votaron por Andrés Manuel, otros más por Meade, Anaya y otros algunos más por el Bronco; durante toda la campaña nuestras redes sociales se dividieron, entre opiniones, memes y peleas. Algunos más tolerantes que otros, ya que mientras unos defendían con palabras y cifras, otros insultaban y te hacían sentir menos por cualquiera que fuera tu candidato preferido.

Pero aquí la pregunta es, ¿el verdadero cambio viene con la persona que nos gobierne? Si bien es cierto, es un gran apoyo ya que es quien nos representa y toma las decisiones para el bien de la población, pero… el presidente de los Estados Unidos Mexicanos no va a venir a cambiarnos a nosotros. ¿De qué hablo?

Las costumbres de algunas personas no van a cambiar con el presidente electo, el no va a venir a recoger la basura que tiras en la calle o playa, a defender los derechos de tu mascota o a pedirte que seas más tolerante. ¡NO! Ese cambio está en ti.

Así que cuando pienses que una persona va a venir a salvar al país, mejor piensa en las cosas que tu haces con México o con el mismo planeta y comienza a cambiar positivamente, para tener una mejor sociedad y un país que sobresalga.

Un país que sea la envidia de todos los demás, pues aunque a veces no lo queramos ver, México tiene los mejores climas, los mejores paisajes, la mejor historia, y si nosotros como ciudadanos no mejoramos, no podemos exigir a nuestros gobernantes que ellos lo hagan.

México tiene un potencial enorme, si tan solo todos usáramos nuestras fuerzas para hacer frente a las injusticias podríamos notar un cambio y ese cambio no tendría mucho que ver con candidatos políticos, si no que se notaría en el ambiente, la luz de nuestro país brillaría aún con más fuerza. - Just Saying