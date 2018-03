Querida persona tóxica

Suena la alarma y de lo único que soy capaz es de apagarla, me siento cansada y lo que más quiero es seguir durmiendo. Suena una y otra vez, más tarda en sonar que yo en pagarla, por fin siento como mis ojitos se van cerrando de nuevo y logro quedarme dormida.

Un rato después, abro los ojos, me siento menos cansada y percibo mi cuerpo más relajado… Estiro la mano para ver la hora, ¡demonios! se supone que entro en 20 minutos. Me paro rápido de la cama, agarro la primera ropa que vea, jalo la toalla y corro al baño.

Siento como cada segundo me va dando presión y más presión, no me imagino llegar tarde al trabajo. Por fin me encuentro bajo la regadera, abro la llave y ¡me lleva el tren, no hay agua! Respiro profundamente y me arrepiento de no hacerle caso a la alarma.

Me enrollo en la toalla, corro a prender la bomba y regreso al baño, tomo cada segundo para relajarme y no dejar que la frustración se apodere de mí. Ya pasaron unos cinco minutitos, así que espero que las gotitas de agua caigan por mi cuerpo… ¡Sigue sin haber agua!

Regreso a la bomba, checo lo primero que me dice mi papá cada que esto pasa: Seguro está ahogada. La reviso y efectivamente, la bomba está ahogada. Después de miles de intentos sin éxito, corro a pedir ayuda y el constante tic tac del reloj me aturde.

Diez minutos después y sigue sin caer una sola gotita de agua… Después de varios intentos de parte de la segunda persona, seguimos sin éxito. Me siento al borde de la cama, frustrada, sin ganas con ganas de desaparecer y llorar al mismo tiempo.

En eso, escucho que abren la puerta. ¡Gracias al cielo es mi hermanano! Le explico lo que pasa con la bomba y me dice: Me voy a cambiar y la desahogo. ¿Es en serio? Podría hacerlo con el uniforme, tengo prisa por bañarme e irme de la casa.

A los cinco minutos, escucho gritar a mi hermano: ¡Ya quedó, ya está subiendo el agua! Al fin, me encierro en el baño, pensado por qué demonios debía pasar esto hoy y ya estaba a punto de tirarme al drama y empiezan a caer las primeras gotitas de agua. ¡Justo a tiempo!

Me baño lo más rápido que puedo, me cambio, me arreglo, agarro mi bolsa y busco el traste para traer mi comida. ¡Maldición! Los toper están sucios y debía lavarlos cuando me levantara pero preferí dormir… Ni hablar, dejo mi sándwich en la barra y corro al cuarto para agarrar mi cartera.

Ya con la cartera en mano, corro a la puerta mientras me despido de todos. Paro el taxi, me subo y sólo pienso en ya llegar al trabajo. Después de un viaje que se me hizo eterno, por fin llego al trabajo y siento hambre, busco mi sándwich y recuerdo que lo dejé justo en la cocina de mi casa. A veces creemos que el problema son los demás, pero no razonamos que lo importante es nuestra manera de ver la vida y cómo actuamos ante esta.