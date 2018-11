"Quemadas y cortadas": Pues sí, ganamos !!

El jueves 15 de noviembre pasado en una ceremonia en la Ciudad de México la revista Food and Travel nos entregó el premio al mejor restaurante del interior del país, premio que otorga la revista de manera anual basándose en un sistema de votación a cargo de sus lectores.

Además de éste, había otras nominaciones para nosotros, mejor restaurante de hotel por piñuela y mejor chef para un humilde servidor, de igual manera, Mérida estaba nominada como mejor destino del país, tristemente solo ganamos uno de todas las nominaciones

Este premio no sirve solo para alimentar mí ya bien alimentado ego (según los menos) ni para pandear mi repisa de premios.

Este premio es un premio de todos, es un premio que pone a Yucatán y a su gastronomía en la mira, es muy obtuso y de poca visión pensar que solo beneficia al ganador ¿por qué hoy generó tanto ruido?, si el año pasado también lo ganamos, la respuesta es simple, hoy vivimos una situación distinta, hoy se entiende la importancia de nuestra gastronomía para promover Yucatán, somos un estado con vacación turística 100% , no somos industriales, no somos comerciantes, somos turisteros y tenemos que atraer gente que venga a generar riqueza y beneficio a nuestro estado, a los turistas hay que ir a buscarlos, hay que explicarles que Yucatán no tiene problemas de inseguridad, que Yucatán no es Cancún, Tulum e Isla Mujeres, que Yucatán ofrece una gastronomía de alto nivel ( tradicional, callejera, de vanguardia ) que puede hacer que los turistas vengan y se queden más tiempo.

Es por eso que estoy convencido que la política que hoy plantea la Secretaria Fridman es la adecuada, me desespera ver cómo algunos medios (seguramente pagados por algún detractor) se esmeran en intentar golpear la estrategia y a ella en lo personal.

Yo estoy convencido como yucateco promotor de mi estado, que debemos darle la oportunidad de demostrar lo que sabe hacer y si no lo hace pues entonces platicaremos de otra cosa.

Les invito a conocer su plan de trabajo, a proponer y a sumar. Les aseguro que serán escuchados, dejemos a un lado las críticas sin sentido que lo único que logran es dejar mal a nuestro destino.

Tenemos todo para ser un destino de alto nivel, aprovechémoslo y trabajemos para estar a la altura de los más grandes del mundo.