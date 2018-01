¿Qué te representa de México?

Ahí están los indicadores, por mucho que los manipulen, ahí están. Este sexenio (2012- 2018) ha sido de los peores de la historia. Se jactan de ellos los simpatizantes de la oposición. Lo que no dicen es que todos los partidos rmaron convenios con EPN desde el inicio de su administración. Que todas las reformas se dibujaron y aprobaron por culpa dela Partidocracia. Son los partidos políticos y sus tranzas, sus actos de corrupción. Todo lo malo en el país tiene que ver con el Pri, el Pan, el Prd, Morena, PT, Verde Ecologista, Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano. Juntos son culpables de lo que a México le ocurre. ¿Y qué cosa es México?

México son poco más de 120 millones de habitantes, muchas religiones preponderantemente fanáticas del cristianismo en su vertiente occidental. México es sus poco más de 100 pueblos originarios. México es sus 32 estados. Sus Regiones Fisiográ cas, sus mares, sus kilómetros de playa; México es muchos ríos y arroyos, lagos y lagunas, humedales. México es sus cumbres perenemente nevadas, la selva, los bosques, su enorme diversidad faunística. México es sus tradiciones. Sus tres regiones diferentes para hablar el idioma español que marca diferentes tipos de acentos.

¿Qué cosa no es México? México no es los partidos políticos y sus fanáticos, México no es solo la Ciudad de México. No es el patio trasero de los gringos. No es refugio de pederastas ancianos que huyen de Canadá, Estados Unidos, Francia. No es la trata de blancas; México no es la serpiente que tiene que ser cruzada por los migrantes de centro y sur América. No es sólo las grandes o cinas en Santa Fe. No es solo la UNAM y sus muchos profesores mamones y creídos. México no son los comunicadores vendidos al sistema que acusan a los partidos y se enriquecen con los pagos de publicidad como Aristegui. México no es Andrés Manuel, Anaya, Mead-os. No es el fanatismo en los partidos políticos. No es el racismo, el clasismo, la falta de oportunidades.

México es un país saqueado. Un país violentado por saqueadores que se enriquecen vías los impuestos que recaban convertido en sueldos infames. México no es la furia de la policía. No es la obediencia del soldado, como si de perros amaestrados se tratara. México no es la doble moral de los Generales del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea. México no solo es el segundo