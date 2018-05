Qué puedes comer y que no si Internet lo dice

Habrás leído en algún post de Internet “Descubre cuánto tienes que caminar para quemar calorías” apoco no.

Decir que por comer 100gr de pizza equivale a caminar 33 minutos o 4.3km, o por comer unas papas fritas caminarías 72 minutos o 4km, te sonaría lógico cuando viene de un estudio de algún departamento de medicina que haya recabado dichos datos, pero si de verdad lo piensas un poco más hasta suena absurdo.

Estudios de otras fuentes en internet dicen que caminar diario un promedio de 8km es lo ideal para estar en forma, y aquí es donde entra la incoherencia entre ambas. Al parecer los estudios estando comparados no pueden funcionar.

Pensemos, al día haces al menos 3 comidas, cuando comes pizza te puedes acabar fácilmente 3 piezas en una de ellas, lo que equivale a caminar 12.9 km para quemarlos, es correcto? Y solo tomando en cuenta 1 alimento al día, aún faltan dos más, sin contar tu bebida o postre.

Bien, la cosa está que estos estudios pretenden influir en tu pensamiento para medirte o hacerte cambiar de opinión conforme a la ingesta de alimentos, pero eso es imposible.

El marketing en el ámbito de la salud alimenticia es de las más atacadas, pues influye directamente en tu elección de compra, pero no debes tomar tan en serio estos estudios que están tan generalizados para compatibilizar con más gente que lee sobre esto.

Como mucho al día, y podría acabarme 4 piezas de pizza y seguido comerme unas papitas fritas y después no correr la distancia requerida y mírenme, sigo delgado.

El organismo y la digestión cumplen un papel importante y será diferente para personas con edades condiciones variadas, por lo que no debes de confiar del todo en números que luego no cuadran al juntarlos.

La salud no es una ciencia medible exacta. Cada organismo actúa a diferentes ritmos y velocidades, no te enjaules en un estándar que no es certero para todos.

Si ya nos dimos cuenta de esta pequeña realidad, solo hace falta aprender a alimentarnos bien, ser activos después de comer y no quedarnos echados en un sillón. Un cuerpo es saludable no solo por la comida que se ingiere, sino también por la actividad física que se hace. Come lo que quieras, pero muévete para ayudar a tu organismo a ser más rápido y eficiente.