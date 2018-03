Que no se nos quite esta costumbre nunca Pedro Zapata Editor en La Verdad @Pedro_Zapataf Estamos viviendo momentos difíciles. Siempre los hay y seguramente los habrá de nuevo en un tiempo que no sabemos. Esta sociedad que somos, nos muestra ante el mundo como unos chingones porque nos damos la mano en los momentos que más se necesita. Hace unas semanas, en este mismo espacio titulé una columna como ‘Échale la mano a México’ haciendo referencia a que nuestro país nos necesita fuertes y siempre solidarios, no sólo cuando estamos pasando calamidades como terremotos e inundaciones, cuando con lo mucho o poco que se tenga se llevan toneladas de víveres y más ayuda a nuestros hermanos en desgracia. Y hoy lo vuelvo a decir: Échale la mano a México. No tiremos la basura en las calles para que cuando llueva no estemos echándole la culpa al gobierno porque se nos inunda la calle. No fomentemos la corrupción y reconozcamos que tuvimos una falta al manejar. Son estas pequeñas cosas cotidianas que nos harán cada vez un mejor país, pero más que eso nos hará mejores personas. Nos dimos cuenta ahora, que los buenos somos más, pero también hay malos mexicanos. Son los que violan a las muchachas que fueron donar a una región de Oaxaca, los que saquearon una tarjeta de ahorros de una joven que murió tras el sismo en la Ciudad de México, los que vendieron departamentos en 2.5 millones de pesos sin tener la tecnología de vanguardia como dijeron y un largo etcétera. Muy a pesar de eso, sigo creyendo que los buenos somos más y México nos necesita unidos y con mayor compromiso social y humano para crecer en todos los sentidos. La unidad nacional va más allá de la definición de un concepto que articula diferentes valores y convicciones contenidos en la realidad del país. Desde luego que hay diferencias políticas, ideológicas, éticas, culturales, y que presentan en las estructuras funcionales de la nación diferentes formas específicas de expresión pero eso es lo que nos hace más grande aún. Desde Tijuana hasta Chetumal, México es un gran país y no me refiero a su hermosa extensión territorial y geografía, sino a la grandeza de su gente. Ojalá México sea mejor desde hoy, que el 19 de septiembre de 2017 se una al imaginario colectivo de la misma fecha de 1985, cuando el pueblo mexicano también se unió y que todos lo sabemos aunque no lo hallamos presenciado en ese entonces. Tenemos en nuestras manos el poder ciudadano, tomémoslo y crezcamos más.

Te puede interesar