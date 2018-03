Pedro Zapata / Editor en La Verdad @Pedro_Zapataf.- ¿Qué mosca les picó? Los jóvenes, esos que ahora llaman Millennials generación a la que también pertenezco según su significado porque nació en 1986- dieron un salto y taparon muchas bocas de analistas, psicólogos y demás que los criticaban y tachaban de holgazanes y sin ideas para sacar a este México adelante.

Ellos, los que supuestamente no piensan en el mañana y viven sólo en el día y que no les importa lo que les espera en un futuro en términos económicos y prefieren estar viendo Netflixt y mandando emojis, son los que están tomando bajo sus riendas a la Ciudad de México, y como dijera el ex diputado federal perredista Fernando Belaunzarán ( ni modo, él lo dijo y la neta tiene razón) “ojalá no la suelten”. Son los jóvenes que están curando heridas, salvando gente, recuperando cuerpos en los sitios donde el país está herido. Personas de entre 20 y 35 años inundaron las calles bajo una convocatoria realizada a través de una pieza constitutiva de esta época millennial: las redes sociales. Esa herramienta que generaciones anteriores a 1985 critican tan severamente o incluso la definen como uno de los grandes males de esta sociedad. Pero esta vez los jóvenes no están mandado selfies entre sí, ni tomando fotos; están removiendo escombros para encontrar atisbos de vida. El protagonismo no se lo lleva el gobierno, ni los políticos de ningún color. Es la sociedad mexicana que está, como hace 32 años, dando la cara por México, lo cual ya se ha reconocido en el mundo. Gran parte de ellos son los que la misma sociedad ha estado criticando antes por supuestamente ser apáticos ante lo que sucede en el día a día. Los millennials están tapando la boca a todos y eso genera esperanza, porque son ellos (somos) los que tenemos que levantar a México de todos los terremotos, y más los que pasan diario: corrupción, impunidad, Mara, INE, la estafa maestra, dinero público a partidos y un largo etcétera. #FuerzaMéxico