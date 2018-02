Que los días tengan más horas

El baúl de los recuerdo por Lucía Cruz

¿Les ha pasado que no importan lo que hagan, simplemente el día no les alcanza? Justamente este ha sido mi caso desde que inició el año. No importa lo que haga o cómo me organice, me despierte temprano o tarde, los pendientes sólo siguen aumentando.

Les cuento que este año, decidí tener dos agendas, una para las cosas del trabajo y otra de mi vida personal, porque no quería que estuviera todo mezclado. Ya saben, para no contaminar mi tiempo libre con el espacio personal y honestamente creí que era buena idea.

Sin embargo, ahora estoy vuelta loca entre dos agendas y mil pendientes que sólo siguen aumentando. Cuando logro terminar unos cuantos, la lista ya está de nuevo más grande. Así que después de sentir el estrés en su máximo esplendor, era hora de relajarme un poco.

Nada ganas estresándote por cosas que todavía no han pasado, por ejemplo, en este caso siento que mis deberes no disminuyen, pero hay que ir priorizando qué es urgente y qué puede esperar, porque si te enfocas en querer sacar todo de un golpe, ni siquiera vas a poder terminar uno.

Entonces enfócate y termina una actividad antes de empezar otras tres, que sólo lograrán que estés haciendo más de lo que puedes. Claro, hay tareas que llevan menos tiempo y ahí puedes ir equilibrando tus deberes, pero depende mucho de la persona.

Así que en lugar de estar estresada o estresado por el futuro, toma aire y enfócate en el presente y en hoy. Si sientes que el tiempo se te acaba, el lugar de hacerte bolita en el rincón, busca soluciones porque de verdad, nada ganas haciendo una tormenta en un vaso de agua.

¿Qué quiero decir con esto? Que si a lo mejor ya sabes que llegarás tarde a algún lugar, ni modo, eso te dará una lección y aprenderás a levantarte y dormirte más temprano. Porque si vas corriendo por toda la casa, créeme que sólo hará más grande la situación, pero este es tema de otra columna.

En lugar de desear que el futuro nos dure más, disfrutemos y vivamos el presente. Ahora empezaré a trabajar en mi lista, pero de una manera más relajada y ordenada.