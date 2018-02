Qué hago si atropello a alguien

Vas circulando por la vía pública y de repente una persona se atraviesa y la atropellas, ¿qué debes hacer ante esta situación? El atropellamiento es un acto u omisión, que está tipificado como delito culposo, sin embargo, cuando existe presunta inocencia por parte del conductor, hay ciertas medidas que se deben tomar para que cuando las autoridades correspondientes lleguen al lugar de los hechos puedan darse cuenta de que fue con propósito de homicidio.

Algunas de las acciones inmediatas que debes tener en cuenta es mantener la calma, de preferencia poner un señalamiento para que ningún otro vehículo coaligue contigo o el atropellado, evitando así un doble accidente. No muevas tu vehículo porque podría ser la pérdida de tu presunta inocencia ya que podrías colocarlo en una posición que demuestre la culpa. Si es posible, toma fotos del lugar de los hechos, de la posición en la que te encontrabas para que el expediente que debe armarse tenga aún más pruebas.

Llama a los expertos, hacerlo legalmente lo amerita, nunca sabes si arreglarlo por tu cuenta te llevará a algo bueno o no, si cuentas con aseguradora, llámala, ella se encargará de las coberturas que se ameriten, y si no cuentas con una, lo mejor será contactarte con un abogado para que te asesore de manera más adecuada. Tengamos en cuenta que se necesita también llevar una averiguación previa bien elaborada, por lo que cooperar con el lesionado es necesario para llevar un proceso legal ya que, con un acto de buena fe, se puede lograr atenuar tu responsabilidad legal. Es importante recalcar que nunca lo traslades en tu automóvil sino serás culpado de homicidio si muere ahí y el indicio será el mismo cuerpo.

En nuestra vida siempre debemos tener cuidado con lo que digamos, sin embargo, en casos así debemos tener aún más cuidado con las palabras, porque al explicar lo sucedido si dices que tú fuiste, eso bastará para que te culpen, explica que ibas circulando en tu carril, y que se atravesó la persona y fue ella quien te golpeó.

Por ningún motivo se debe de huir del lugar, si la víctima muere, lo mejor es esperar al MP y al agente del tránsito los cuales harán el levantamiento del cuerpo, la reconstrucción de los hechos y el croquis, recuerda que el abandono de victimas también es un delito que se encuentra en el Código Penal del Estado de QRoo en el artículo 110 que menciona: Al que omita prestar el auxilio necesario a quien se encuentre desamparado y en peligro manifiesto en su persona cuando pudiere hacerlo, según las circunstancias sin riesgo propio ni de terceros, se le impondrá de seis a nueve meses de prisión o trabajo en favor de la comunidad de quince a sesenta días.

La misma pena se impondrá a quien no estando en condiciones de prestar el auxilio, no diere aviso inmediato a la autoridad o no solicitase auxilio a quienes pudieren prestarlo. Por ello es importante quedarse en el lugar y estar presente al integrarse el expediente. Cuando te den a firmar el reporte del accidente, ante tu negativa hacia este, fírmalo, pero en un espacio en blanco escribe que no son los hechos tal y como están escritos.