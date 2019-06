¡Qué hacer si te quedas sin dinero en una emergencia!

Ya sea porque te surgió un imprevisto como una enfermedad, has perdido tu trabajo o el estar viviendo al día, el no administrarse bien y comprar lujos o impulsivamente sin pensar en el mañana. ¿Te has quedado con quince pesos siendo final de quincena y no sabes qué vas a hacer?

Primero necesitas un tener un monto que te ayude a no quedarte mes con mes sin un peso. Es sencillo, divide un porcentaje de tu sueldo en 30 días para pagar tus necesidades básicas, así sabrás cuánto vas a necesitar diario para cubrirlas.

Si sabes hacer cupcakes, puedes hacerlos rápidamente con harina para hotcakes.

¿Sabes algún oficio?

Mi madre dice que siempre es bueno saber otra cosa además de tu profesión, si sabes hornear cupcakes, hacer uñas, carpintería, cocinar, cortar cabello de perritos, pintar paredes, podar césped entre otros. Es la oportunidad para obtener dinero extra.

Linkedin es una app que te aydua a conseguir empleo de manera rápida y segura.

Busca trabajo rápido

Si perdiste tu trabajo, hay varias aplicaciones para encontrar trabajo, solo has tu curiculum e ingrésalo en las aplicaciones. Estas son las más factibles: computrabajo, Indeed, LinkedIn Jobs Search. También puedes entrar al portal de la Secretaría del Trabajo donde frecuentemente realizan ferias de empleo.

Estas son algunas de las mejores aplicaciones para encontrar trabajo:

Indeed

LinkedIn Jobs Search

Infojobs

CornerJob

Trovit

Estas opciones son efectivas ya que la Ley las ofrece.

Retiro parcial por Desempleo ISSSTE

De acuerdo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro: La ley te ofrece este beneficio para que puedas disponer de parte de tus recursos en caso de que actualmente no cuentes con un empleo. El monto de ahorro que puedas retirar dependerá del régimen en el que te encuentres cotizando.

Aquí encontrarás los requisitos para el Retiro parcial por desempleo ISSSTE

Retiro Parcial por Desempleo IMSS

La Ley te ofrece un beneficio adicional en tu AFORE, ya que puedes disponer de parte de tus recursos de la Cuenta AFORE anticipadamente bajo dos tipos de retiro: por matrimonio y por desempleo.

Por matrimonio:

Equivale a 30 días de salario vigente en la Ciudad de México a la fecha de la celebración de tu matrimonio.

Por desempleo:

Es un beneficio que te ofrece tu cuenta AFORE donde puedes hacer un retiro parcial de tus recursos en caso de estar desempleado.

Aquí encontrarás los requisitos para el Retiro Parcial por Desempleo IMSS



“Si creías que sólo podrías disfrutar de los recursos de tu cuenta individual hasta tu jubilación, estás equivocado, puedes hacerlo en otras dos ocasiones: cuando te cases o te quedes sin empleo.” CONDUSEF

El Plan Nacional de Desarrollo provee de varias opciones.

Plan Nacional de Desarrollo

El Gobierno de AMLO sugirió un Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde promueve el desarrollo social y atiende las necesidades de la población para mejorar su calidad de vida.

Aquí el Plan Nacional de Desarrollo

Deshaste de esa ropa que ya no has usado durante meses.

Vende cosas:

O ropa o lo que tengas que no hayas usado últimamente. Lo puedes vender por mercadolibre.com que a mi parecer es una de las tiendas más seguras o publícalo en las redes sociales y pide que compartan. También puedes llevar tus cosas al tianguis de tu localidad. Existen otras tiendas online que se especializan en la compra-venta de ropa que te pueden interesar:

aBay

Mercari

ThredUp

Vinted

Poshmark

Si no cuentas con casa propia, puedes ser coanfitrión si tienes el taleto de servicio.

¿Tienes casa propia? Réntala

Puedes inscribirte a alguna app de alquiler de casas como anfitrión y rentar una habitación de tu casa. ¿No tienes casa? También puedes inscribirte como coanfitrión. Hay muchas app´s en el ramo.

Aquí una lista de app´s de renta de casas:

HomeAway

Wimdu

Flipkey

Homestay

Kindandcoe

Clases de matemáticas o idiomas son las más demandadas en México.

Dar clases particulares

¿Tienes amplios conocimientos en alguna materia? ¿Tienes la capacidad de enseñar? Hazlo, no lo dudes, sólo recuerda la responsabilidad de enseñar a la siguiente generación.

Ofrece tus servicios por medio de app´s.

Inscríbete a App´s para ofrecer tus servicios

¿Sabías que hay app´s donde encuentras prestadores de servicios desde plomeros, meseros, y hasta seguridad? Esta es una app nacida de esta necesidad GetNinjas, donde te puedes inscribir y te enviará alertas para que des servicios a disposición.

Aquí una lista de más app´s:

LISTOCO

Ay Fix

ServiceFast

Hogar Reparación

3presupuestos

Sólo tienes que seguir las solicitudes de los clientes y llevarlos a su casa.

Cornershop

¿Sabes hacer el súper? Realiza las compras y entrégalas su destinatario.

Aquí te doy una lista de otras app´s similares:

Shippify

Rappi

Glovo

Jumbo

Solicita el trabajo en su página oficial.

Servicios de transporte de comida a domicilio

Puedes tener carro, moto, bici e incluso ninguna de las anteriores, caminando. Las más comunes UberEats y Rappi.

Estas solo son alternativas para salir de una emergencia, no quiere decir que sea un modus vivendi ya que algunas tienen vigencia o solo se pueden usar una vez, mientras te estabilizas en menos de lo que canta un gallo.