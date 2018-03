Qué bonito es ser feliz y rodearnos de pura buena vibra

Justo esta semana durante un programa de “La Neta By Eli”, -si no sabes de qué hablo, tienes que seguir en FB a Diario La Verdad para que no te pierdas de Lunes a Viernes a las 11 am el programa-, dicho eso regresamos a que esta semana durante un programa les estaba platicando de acuerdo a un estudio que se hizo recientemente acerca de ¿Quiénes son más felices, los ricos o los pobres? Lo más padre de todo esto es que la gente participó mucho con sus comentarios, dando su opinión y platicándome para ellos qué significa ser feliz o tener felicidad en sus vidas.



Hice una pequeña encuesta en mi instagram @mrselizabeth y por mayoría me dijeron que los pobres son más felices, al final, tanto los ricos como los pobres pueden ser felices, todo está en tener un equilibrio en nuestras vidas.



Si nos regresamos al estudio que les platiqué al principio nos dice básicamente que si queremos saber si somos felices debemos de tener siete emociones que son clave para nuestra felicidad, sin importar si eres rico o pobre, todo se va a siete simples y bonitas emociones que debemos de tener en nuestra persona, pero al final creo que también es muy importante que la gente que nos rodea tenga estas siete emociones.

La primera emoción es la diversión, la segunda el sentirnos protegidos o queridos por los que nos rodean, la tercera es la compasión, la cuarta es que nos sintamos satisfechos con lo que somos, el que tengamos entusiasmo, el que nos sintamos orgullosos de lo que somos, y claro mucho, mucho, pero mucho amor en nuestras vidas.

En mi punto muy personal creo que todos absolutamente todos, sin importar la situación económica podemos ser felices. Les tengo que confesar que me encanta poder tener este como pequeño test con siete emociones el cual nos puede ayudar mucho.

Yo te recomiendo que te tomes un poquito de tu tiempo, respires hondo, seas sincero contigo mismo y vayas por cada emoción reflexionando si en realidad están en tu vida o no, y si no lo están preguntarte ¿Qué debo cambiar para poder tener esta emoción? Y que hagas los cambios necesarios para que sea completamente feliz, disfrutes mucho de tu vida y de todos los que te rodean.

Ya casi acaba el año y está podría ser una muy buena actividad para hacer una pequeña reflexión y darnos cuenta en qué estamos fallando o qué nos falta en nuestra vida y como les dije, hacer los cambios necesarios para sentirnos plenos y empezar el año con la mejor actitud del mundo y pues buena vibra.

En verdad espero les sirva mucho este ejercicio y si lo hacen seré muy feliz que me escriban a fb/lanetabyeli o en Instagram @mrselizabethm y me cuenten cómo les fue.

Por lo pronto los dejo para poder hacer el mío y les mando un besote.