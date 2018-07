Qué bonito eres, México

Déjenme contarles que últimamente me he despertado con los sentimientos a flor de piel. Se están llevando a cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, atletas mexicanos en distintas categorías han dado muestra de nuestro nivel deportivo.

Se considera que el futbol es lo que más atrae a los mexicanos, por eso no es raro ver a los compatriotas en los distintos estadios donde se encuentra jugando la Selección Mexicana de Futbol, misma que fue severamente criticada durante el Mundial Rusia 2018.

Durante la pasada Copa del Mundo, el Tricolor se quedó a un paso del tan comentado quinto partido. En la Fase de los Octavos de Final fueron eliminados por la Selección de Brasil.

Previamente fueron criticados porque tuvieron en sus manos la oportunidad de acabar como líderes de grupos, pero terminaron perdiendo contra la Selección de Suecia con un partido que se queda para el olvido.

Y ahora, con la participación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos, la historia ha sido otra. Desde el sábado la delegación mexicana amaneció como el primer lugar del medallero y desde eso no lo han soltado.

En remo, taekwondo, tiro deportivo y muchas otras disciplinas, los mexicanos nos han inspirado con sus historias. Nos han hecho vibrar cada que vemos que México ha ganado otra medalla.

Sin quitarle mérito a las medallas de oro, obviamente lo que más ilusiona es saber que se logran las medallas. Ya sea de primer lugar, segundo o tercero… no saben cómo se me enchina la piel cuando veo que ha caído la presea.

Me brinca el corazón en cada clavado, cada nado, cada pedaleada, cada tiro, lanzamiento o levantada. Estos atletas inspiran e imponen, ponen en alto el nombre de México y nos motivan.

Paso demasiado tiempo pensando en todos los sacrificios que han hecho para alzar la mano luciendo una preciosa medalla que detrás, esconde la vida misma. Días y noches de entrenamientos resumidos a un instante.

Incluso si fueron y no ganaron la medalla, su esfuerzo y dedicación es de admirarse, siempre he dicho que México no es sólo futbol (aunque me encante), todos y cada uno de los deportes son hermosos.

- Twitter e Instagram: @lucruzc