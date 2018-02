Puntos sobre las íes: La comunicación y la pareja

Elizabeth Arias

Es simple cuestión de reflexión de grandes pensadores, de profesionales en el comportamiento de la mente humana como los psiquiatras, los psicólogos y por supuesto de los comunicólogos lo difícil que es mantener abiertos los canales de comunicación con la pareja con la que se ha vivido mucho tiempo.

Sin lugar a dudas si sigues ahí han sido momentos muy significativos e irrepetibles, la convivencia diaria hace que la comunicación sea no solo verbal sino a través de señales y gestos.

A veces no tenemos ni que emitir sonido para saber lo que le pasa a nuestro cónyuge, lo que está pensando, o en el mejor de los casos lo que le gusta, y también lo que le molesta. Conocemos sus puntos débiles y sus fortalezas.

El amor es el ingrediente principal para mantener vigentes los códigos de comunicación, el querer hacer las cosas por el bien de esa relación que debe estar basada en la solidaridad, en el respeto y el conjunto de intereses mutuos estos ingredientes hacen que el dialogo fluya naturalmente con confianza, sin tensiones y facilita que la codificación de los mensajes sea la esperada y se logre una sana retroalimentación en todos los aspectos.

La rutina es el ruido más ensordecedor que existe, ocurre cuando se dan muchas cosas por hecho, se hacen suposiciones de lo que piensa la pareja y cada cabeza es un mundo; en la mayoría de los casos estas suposiciones están mal infundadas porque nadie puede pensar por nadie.

‘Lo que es bueno para mí no es precisamente bueno para ti’, y ‘el nunca hagas lo que no te gustaría que te hagan’ son dos principios coloquiales para reflexionar, pero cuando no se logra la comunicación idónea en la pareja esta padece de una enfermedad terminal tarde o temprano va a morir si no hay una adecuada exposición de las ideas reales, porque poco a poco el silencio se apodera de ambas partes que conforman la relación y se pierde el contacto no solo sensitivo, oral, y después incluso el físico, porque el sexo además de ser una necesidad básica de los seres humanos es una forma de comunicación indispensable en la pareja, claro que el orden de los factores no altera el producto como decía Pitágoras y finalmente muchas parejas ‘truenan’ no por falta de amor, sino por no haber aprendido a comunicarse.

El poder hablar de todos los temas disipa muchas inseguridades y celos, las verdades a medias dejan secuelas, lagunas confusas en la relación es mejor aprender a decir siempre la verdad cualquiera que sea.

No es fácil, a nadie le gusta escuchar algunas cosas y casos, pero siempre es mejor saber lo que piensa realmente nuestra pareja de esto o aquello que el despertar en el engaño.

Es importante que la pareja permanezca unida por amor, o por los mismos intereses, pero cuando ya existen diversos tipos de ruido es mejor distanciarse, tomar cada quien su camino, porque el desgaste integral de una relación rota es para ambas partes y la vida es una, es de cada quien, el hubiera no existe y los momentos son irrepetibles.

Hay que aprender a buscar precisamente el momento preciso para decir las cosas, hay que saber aceptar, negociar y ser flexible bien vale la pena porque para pelear se necesitan dos. Uno solo no pelea.

Que el amor los acompañe todo el año. Viva la familia.