Puntos sobre las íes: El respeto en tiempos de efervescencia masiva

Elizabeth Arias

En estos tiempos de intenso contraste donde la efervescencia social, política e ideológica se respira en el aire como respuesta a los fuertes diferimientos en la opinión pública que se han dado acerca de temas de choque que siempre han existido, pero que actualmente han intensificado su filo y han levantado un sin número de voces en México y en el mundo como la pobreza, la violencia, el maltrato, las enfermedades mentales, la corrupción, los partidos políticos, las religiones, las preferencias, las injusticias, la impunidad en sí, conceptos que han hecho que se violenten, se pierdan o desvirtúen ciertos valores morales establecidos y se ha incrementado una gran falta de respeto dentro de la sociedad.

Cada persona tiene derecho a elegir ser quien es realmente, es su forma de pensar de opinar, de escribir, de sentir, de actuar e incluso cada quien puede definir sus gustos y sus preferencias de vida. El respeto se muestra desde la empatía que es la herramienta de comunicación adecuada basada en la comprensión y el entendimiento hacia el derecho individual. La empatía consiste en la experiencia donde aplica el dicho “hay que ponerse en los zapatos de los demás”.

La falta de respeto es no guardar las consideraciones y no trabajar para que exista una convivencia sana y pacifica con la libertad de acción de cada quien.

Los diferimientos acerca de las religiones, la inseguridad, la inflación económica entre otros temas han desatado sentimientos enloquecidos, enardecidos de opiniones diversas plasmadas en las diferentes redes sociales, estos desméritos han generado un ambiente de verdadero miedo en nuestro verdadero ámbito social.

Cada día somos más groseros y conflictivos en general, como ciudadana propongo detenernos y poner un alto en eso, pido que seamos socialmente civilizados y políticamente correctos ¿es tan difícil?

Si la persona no piensa como tú, si no le gusta lo que a ti está mal y se le agrede, simplemente no debe ser así y lo sabemos pero hemos perdido el parámetro del respeto, un funcionario, un cura, un pastor un líder de opinión se manifiesta en las redes y es fuertemente descalificado sin ningún tipo de respeto cuando cada quien puede escribir lo que quiera.

Muchos no están buscando opiniones negativas, ni positivas si tu opinión no construye es mejor omitirla no cambiara nada si no generas violencia como interlocutor con tu comentario al respecto de cualquier tema.