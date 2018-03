Puntos sobre las íes: ¿De qué sirve deslindar la culpa?

Elizabeth Arias

Ya por favor… Nadie está descubriendo el hilo negro con esto del bullying, siempre ha existido y seguirá existiendo la violencia entre los jóvenes, nada la justifica, pero es una realidad todos los días se agreden unos a otros en las escuelas, buscando la perfección para obtener la aceptación por medio de la popularidad, buscan calificar en los modelos establecidos por la moda creando estereotipos acerca de lo que es bello y aceptable, lo que no cuadra con esta tendencia es objeto de depreciaciones, de críticas constantes; sin piedad, adultos, jóvenes y niños agreden a quien es diferente por alguna cuestión.

Utilizan los chismes, los golpes, empujones, gritos, los destierran, los etiquetan y siempre hay un líder que los maneja e inventa una serie de situaciones que hacen parecer que el mal comportamiento que se está desarrollando hacia esa persona es normal, lo merece.

Psicológicamente dicen que es normal; los chavos en esta etapa de la vida se sienten los súper héroes y que lo saben todo, solo quieren comerse al mundo en pedacitos, no escuchan, no ven, no sienten, el centro del universo son ellos mismos, toda recomendación y consejo para mejorar y crecer como persona les molesta, se sienten invencibles y no se fijan que lastiman a alguien con su proceder. Muchos han perdido los valores se han incluso despersonalizado. Pero todos en alguna ocasión de la vida fuimos adolescentes, crecimos y nos convertimos en adultos ya pasamos por ahí, algunos se quedaron ahí… pero no todos.

Lo que es preocupante es que a últimas fechas están pasando hechos que no pasaban con frecuencia, situaciones que leíamos en otros países del mundo, incluso en otros estados; tristemente se sabe ya de algunos casos de acoso, golpes entre muchachos de diferentes instituciones educativas.

Actualmente se leen noticias acerca de que el bulliyng es un problema cultural, dicen que la culpa la tienen los padres en sus casas que no educan a sus hijos, otros le echan la culpa a los maestros, destacan que si los padres no lo hacen como pueden pensar que otros lo hagan por ellos, ya basta …no se trata de repartir culpas, la culpa es de todos, el problema tiene que detenerse, todos tienen que poner su granito de arena, o ¿Vamos a esperar que otros jóvenes sean infelices y mueran?

Es simpático, es la era de los amigos virtuales, los chicos ahora tienen menos amigos que nunca, aunque estén estudiando todos los días con más de 30 chicos de su edad, sencillamente no salen con ellos, su mejor amigo es su celular y hablan con gente que ni conocen,

Entonces no solo es de suma importancia hablar de sexo con los jóvenes, ahora también hay que hablar acerca de la importancia de la comunicación, hay que luchar por reestablecerla e inculcar los valores perdidos con respecto al comportamiento y la aceptación de las personas tal cual y como son hay que sumar no restar y mucho menos etiquetar nadie es perfecto.

Leí por ahí que “todo buleador necesita público, si eres de los que se queda viendo que agredan a alguien, eres tan responsable como el que lo está haciendo, no dejes que pase”.