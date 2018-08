Puntos sobre las íes: De la campaña bajemos los celulares y mirémonos a los ojos

El hubiera no existe y los momentos son irrepetibles.

¿Se han preguntado cuánto nos estamos perdiendo por no convivir con los adultos mayores actualmente?

Estamos hablando de tiempo de calidad.

Esas personas que parecen distraídas, preocupadas, esas caras largas y complicadas, pero que son resultado de una formación social diferente a la de esta nueva generación, gente sin chip que interactua con la gente de manera directa, de frente, sin aparatos que los ayuden a comunicarse.

Por ejemplo, antes si te gustaba una muchacha, vencías la pena, los miedos y las inseguridades, de manera personal preguntabas todo sobre ella, te las ingeniabas y conseguías su teléfono, la dirección de su casa, pronto sabias de quien era hija, el nombre de su papá o de su mamá; buscabas estar presente en los lugares donde ella podría estar, con la ilusión de poder verla de cerca; agarrabas valor y de la nada un día sin planearlo mucho, ni esperarlo, ya estabas tocando la puerta de su propia casa, te presentabas y si te mandaba a volar era de frente, ya nadie te contaba nada y no había intermediarios, vivías la experiencia de tu vida fuera para mal o para bien. Ahora es diferente, ahora si te gusta alguien le escribes mensajes cortos en la plataforma de una red social o le das varios “Me gusta” a sus fotos, en definitiva los jóvenes de antes eran más aventados, eran más directos, lo primero era ir a la casa de la persona en cuestión a decirle lo que sentías, sin rodeos y punto. No esperabas a que te llegara del cielo la situación o buscabas que finalmente te presentaran a ese alguien que te interesaba.

Los adultos mayores son nuestro tesoro más valioso, personas expertas, conocedoras, depreciadas por el valor que le hemos dado y por el tiempo que invertimos en la tecnología para establecer relaciones humanas; cada vez hay más relaciones cibernéticas que físicas, las personas se sienten más seguras interactuando virtualmente que físicamente, es como parte de una mitigación de inseguridad y miedos encausando una nueva cultura.

Lo que me alarma es que a veces no dimensionamos que nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres y maestros, no son eternos, nadie es eterno, hoy están aún aquí, mañana quien sabe. Nos estamos perdiendo sus charlas, sus ocurrencias impregnadas de valores, de amor en cada narración de sus experiencias, historias que con seguridad superan las de cualquier libro, pero nadie experimenta en cabeza ajena, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Uno puede actuar de manera más inteligente ante cualquier situación con el consejo o la apreciación de alguien que ha vivido por más tiempo.

Platicar con la gente grande, abrazarlos y valorarlos nos hace mejores personas indudablemente; cuando uno es joven cree que tiene la verdad absoluta acerca de todas las cosas, siente unas ganas enormes de comerse al mundo y es normal, todos pasamos por ahí, pero los que escuchamos a nuestros viejos manejamos mejor algunas circunstancias, algunos incluso salvamos nuestras vidas tomando buenas decisiones.

La gente grande pertenece a la era cuando las enciclopedias aún eran la fuente más confiable del conocimiento en cualquier ámbito, de cuando los buscadores en las computadoras aún no se inventaban y en muchos casos, de cuando los teléfonos celulares no existían. Está comprobado que las personas pueden sobrevivir sin un celular, que se han convertido con la magia del internet en los controladores del siglo. La realidad es que la gente grande, se ha adaptado favorablemente a la nueva generación que está viviendo una dinámica diferente, ahora a los jóvenes les interesa más subir una foto a las redes que mostrárselas a su familia, ya nada es importante, los jóvenes buscan desesperados lograr publicar algo que los haga populares, lo de hoy es tener un mayor número de visitas o aprobación de gente desconocida.

Los valores se están rompiendo, los avances tecnológicos representan un adelanto para la interacción social, pero hay que centrarse que son relaciones humanas virtuales, no son reales, ni cercanas, ni físicas; los besos no se sienten igual cuando un monitor nos lo da, no importa del tamaño que sea.

La gente está secuestrada por el impacto de las redes sociales, esta distraída y el tiempo no perdona, pasa, los momentos no regresan, nos estamos olvidando de disfrutar lo que realmente importa, nuestros adultos mayores, nuestra familia, por esto propongo que se regalen una tarde, una noche, una mañana para bajar el celular y ver los ojos de tus seres queridos.