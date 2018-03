Puntos sobre las Íes: El respeto en tiempos de efervescencia masiva

‘El respeto al derecho ajeno es la paz’ frase adjudicada a Don Benito Juárez García

En estos tiempos de intenso contraste donde la efervescencia social, política e ideológica se respira en el aire como respuesta a los fuertes diferimientos en la opinión pública que se han dado acerca de temas de choque que siempre han existido, pero que actualmente han intensificado su filo y han levantado un sinnúmero de voces en México y en el mundo como la pobreza, la violencia, el maltrato, las enfermedades mentales, la corrupción, los partidos políticos, las religiones, las preferencias, las injusticias, la impunidad en sí, conceptos que han hecho que se violenten, se pierdan o desvirtúen ciertos valores morales establecidos y se ha incrementado una gran falta de respeto dentro de la sociedad.

Definiendo el concepto de respeto según los que saben nos encontramos con que es una actitud que favorece las relaciones interpersonales adecuadas y satisfactorias, el respeto es la actitud necesaria para convivir sin conflictos aceptando las diferencias entre las personas, la práctica del respeto nos permite vivir sin juzgar por elecciones u opiniones.

Cada persona tiene derecho a elegir ser quien es realmente, es su forma de pensar de opinar, de escribir, de sentir, de actuar e incluso cada quien puede definir sus gustos y sus preferencias de vida. El respeto se muestra desde la empatía que es la herramienta de comunicación adecuada basada en la comprensión y el entendimiento hacia el derecho individual. La empatía consiste en la experiencia donde aplica el dicho ‘hay que ponerse en los zapatos de los demás’.

El respeto es algo que debe ser tolerado, no estamos hablando de hechos, sino de opiniones en general, el respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social; para ser respetado hay que aprender a respetar, aun no estando de acuerdo con las acciones del otro, se trata de no discriminar, ni ofender por diversa forma de vida, no tenemos que estar de acuerdo con todas las decisiones, cuando las acciones causan algún daño deben ser objeto de sanciones de acuerdo a las normas establecidas por la sociedad, los chismes, rumores, dimes y diretes no nos llevan a ningún lado y pueden afectar en la integridad de terceras personas.

La falta de respeto es no guardar las consideraciones y no trabajar para que exista una convivencia sana y pacifica con la libertad de acción de cada quién.

Los diferimientos acerca de las religiones, la inseguridad, la inflación económica entre otros temas han desatado sentimientos enloquecidos, enardecidos de opiniones diversas plasmadas en las diferentes redes sociales, estos desméritos han generado un ambiente de verdadero miedo en nuestro ámbito social.

He notado que las descalificaciones abundan y no respetan edad, sexo, ni capacidad intelectual, crecimiento profesional y personal la falta de respeto es un tipo de violencia que genera miedo e insatisfacción, una respuesta nefasta en el comportamiento de cordialidad social que se genera por medio de la educación ya sea adquirida mediante la escolaridad y en casa.

Cada día somos más groseros y conflictivos en general, como ciudadana propongo detenernos y poner un alto en eso, pido que seamos socialmente civilizados y políticamente correctos ¿es tan difícil?

Si se nos saluda, se responde el saludo no importa si somos de diferente forma ideológica de pensar supuestamente México es un país libre, y digo se supone porque lo que veo es un País atrapado por el miedo y la insubordinación absoluta a pesar de los esfuerzos educativos de sensibilización y capacitación, de cambios en los valores y las tradiciones; es una realidad la gente hoy tiene miedo, se siente inestable, molesta y como respuesta mucha gente sin pensar agrede a lo que le resulta diferente a sus estándares de vida por falta de civilidad y capacidad de respetar y me refiero a esto en todos los ámbitos.

Si la persona no piensa como tú, si no le gusta lo que a ti está mal y se le agrede, simplemente no debe ser así y lo sabemos pero hemos perdido el parámetro del respeto, un funcionario, un cura, un pastor un líder de opinión se manifiesta en las redes y es fuertemente descalificado sin ningún tipo de respeto cuando cada quien puede escribir lo que quiera, muchos no están buscando opiniones negativas, ni positivas si tu opinión no construye es mejor omitirla no cambiará nada si no generas.