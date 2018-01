Punto sobre las íes: Por favor despierta mariposa

Se me hace muy triste pensar que hay tanta gente luchando por vivir y otra que por falta de autoestima quiere quitarse la vida.

El suicidio y el síndrome de Estocolmo siempre tan estrechamente vinculados, que de solo imaginarlo me sudan las manos y siento frío en la espalda, que un ser humano puede quitarse la vida por vivir actos de violencia psicológica por parte de un asesino sin arma metálica, alguien que sabe que daña, pero no le asusta porque ya se siente cómodo haciéndolo, un asesino serial de emociones que apuñala el alma una y otra vez, que se calla sus bajezas porque las laceraciones en su víctima no se notan, porque las lleva en el alma.

La violencia no es solo una pesadilla que viven las mujeres ignorantes, lo cierto es que alcanza hasta a las mujeres más interiorizadas del tema, se coloca para siempre marcándote, se enraíza y crece como un cáncer incurable que va deshaciendo a su víctima silenciosa y lentamente.

La razón hay personas que se quedan solo en el primer plano de la información que reciben cotidianamente para normar su carácter, en el visual, no analizan las versiones y se quedan tristemente con lo que los medios de comunicación les dan atreves de la mercadotecnia, les venden sexo con las mismas medidas de 90-60-90 en diferentes paquetes en el internet, el celular, la televisión y en el cine, por mencionar solo algunos medios que desde siempre se han caracterizado por estereotipar el concepto de la belleza en el mundo.

Lo anterior representa una gran responsabilidad y los medios de comunicación lo saben y lo ignoran, no hacen nada por desvirtuar el hecho se escudan en que ellos informan y es responsabilidad de cada quien tomar sus propias decisiones con relación al manejo de esta información.

‘Lo que es hermoso para mí quizá no lo sea para todos’, pero sí puede afectar lo que me muestres por bueno cuando soy incapaz mentalmente e insensible, que puedo, incluso, causarle la muerte a una mujer por no parecerse a la última actriz de moda.

Estar a la moda en la actualidad es ser una más del cliché del 90-60-90, lo que ha significado la garantía económica de todos los cirujanos plásticos que han vendido miles de prótesis y han cambiado a más de un millar de mujeres, ellas logran ser finalmente ‘muy bellas’, y son aceptadas pero no siempre son felices, la mayoría, diga lo diga, porque lo niega; son personas inseguras que tienen una autoestima baja, la cual esconden, y sienten una fuerte necesidad de aprobación porque no han podido conseguir que las valoren ni siquiera por ser ellas mismas, y hay de casos y casos.

Estoy en el hospital mientras una buena amiga se debate entre la vida y la muerte; alguien que lo hizo todo por gustarle a su asesino, pero finalmente no lo logró, ella realmente lo adoraba, consagró su vida a él, vivía para estar pendiente de su comida, su ropa, la casa, los niños, su peinado, su perfume, las velas, el vino, y siempre fue rechazada, marginada. Fueron 20 años de tortura, días que se fueron entre el ‘estás vieja’, ‘estás gorda’, ‘no tengo tiempo’, ‘me voy a ir’, ‘estoy ocupado’, ‘tengo algo que hacer’, frases muy duras cuando buscas atención, comprensión y un abrazo que fueron solo una muestra del maltrato real que se llega a vivir.

Soy su cómplice, yo supe su martirio en confidencia, mil veces le dije que fuera valiente, que lo dejara y no lo hizo por amor , ella se muere ahora, desangro sus venas y yo tengo al tipo enfrente, sé la verdad y no puedo gritarle lo indignada que me siento, lo furiosa que estoy contra él y contra los que han olvidado la sensibilidad de las mujeres, el verdadero amor y los valores, estoy asqueada y comparto esto con ustedes porque quiero recordarle a los mortales que el Altísimo nos hizo seres humanos maravilloso de nacimiento, únicos e inigualables no necesitamos parecernos a nadie, debemos vivir intensamente y no permitir caer en las garras de un agresor que nos mate en vida, no debemos amar a quien no nos hace feliz, porque la vida es una, los momentos son irrepetibles y el hubiera no existe.

Si estás atrapada en una relación que no te hace feliz huye, corre por tu vida, no solo lo cuentes a quien más confianza le tengas, lucha por ti, busca ayuda, nadie debe lastimarte ni física, ni moralmente, no eres un gusano que necesite transformarse, eres una hermosa mariposa. Vuela y cristaliza tus sueños.

Y a ti amiga, donde estés hoy, gracias por la enseñanza, y al gusano asesino que te mató que se pudra en vida, finalmente por su debilidad mental nunca se convertirá en mariposa, porque siempre habrá un pájaro que se lo coma antes. Así es la vida.