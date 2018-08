Prohibido decir: Me rindo

Hoy amanecí de ese humor que es mi favorito, donde escuchas el canto de los pajaritos, aprecias la risa de los niños en la calle, das los buenos días sin importar si te los darán de vuelta, ese humor en el que todo parece ir de maravilla.

Sentirme de esta manera, me lleva a cuestionar por qué nos aferramos tanto a las situaciones que generan tanta negatividad en nuestra vida, en nuestra energía y en nuestros corazones.

Hace poco platicaba con una persona que estaba pasando por un mal momento, aunque no soy experta en el tema, me gusta estar ahí para apoyar a mis amigos. Entre plática y plática salió a la luz la importancia que tiene el dinero en su vida.

Nunca me he considerado una mujer que basa su vida en marcas o lujos, pienso que uno no debería gastar más de lo que tiene y pagarlo a mil años, sin embargo, sí he caído en esto de los pagos a muchos meses… para esa persona, el dinero lo es todo y con esto venían gran parte de sus problemas.

Me impresionó tanto escuchar esa famosa frase que dice “con dinero baila el perro” y la gente que debe caer en esto, que cree con lujos y dinero puede ganarse el respeto de los demás… se respeta el estilo de vida de cada uno, pero yo no podría.

Luego recordé aquella vez en la que estaba pasando un mal momento, de esos que te llevan hasta las lágrimas por la frustración… Aquella vez en la que pensaba tirar la toalla y no mirar atrás.

Entonces, días como hoy, en las que me desprendo completamente de las cosas materiales, de las piedras en el camino con las que suelo tropezar a menudo, me doy cuenta de lo fácil que es caer en el hoyo, sin darnos cuenta.

Sea cual sea tu estilo de vida, no renuncies a lo que te hace feliz (y que claro, no te haga daño). Si hay algo que hace a tu corazón palpitar más rápido y sientes cómo se eriza cada parte de tu cuerpo, no te rindas… estás en el lugar correcto.

Lucha por lo que tanto quieres, gente intentando ponerte el pie o situaciones difíciles siempre vas a encontrar. No dejes que esa obscuridad pueda más que tu luz. Cuando creas que la vida es un ciclo interminable de caídas y levantadas, aférrate a lo más alto… disfrutando cada parte del camino.

- Twitter e Instagram: @lucruzc