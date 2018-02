Presiones sociales, ¿Te afectan?

Hoy en el programa les estuve platicando acerca de las presiones sociales que nos orillan a tomar decisiones atentando con nuestra vida y también afectando a las personas mas cercanas.

Hoy platique de un accidente ocurrido en Florida justo el día de ayer, un chico que abrió fuego en una secundaria dejando 17 muertos un 14 de Febrero, ¿Las razones? No se saben, si fue odio, rencor, en este momento solo el sabe el por que lo hizo teniendo sólo 19 año.

Este chico estudiaba en esa secundaria pero fue expulsado por su comportamiento, sus compañeros comentan que era demasiado solitario y siempre presumía sus armas, ¿19 años y con armas? Sí y muchas.

Esto podría ser un caso aislado que anda tiene que ver con el 14 de Febrero, pero la realidad y por muy cruda que sea es que como sociedad ponemos estándares en todo, que si el 14 no tienes pareja, ¡híjole! Que si no te casaste a los 30, ¡ya te quedaste a vestir santos!, y esto solo por dar dos ejemplos.

Quizá y muy probable el chico tenga problemas psicológicos y mentales, ¿El tiene la culpa? No lo sabemos pero al final que déjenme les digo no justifico el acto para nada, simplemente este caso me llevo a cuestionarme, ¿Qué tanto presionamos como sociedad para que seamos “perfectos”? ¿Qué tanto me presiono a mi misma para llegar a eso? ¿Por qué seguimos haciendo estereotipos si nos consideramos una sociedad “libre” pero al mismo tiempo atadas a cosas tan simples y banales.

Amémonos mucho a nosotros mismos, abracemos lo que somos y lo que podemos llegar a ser, el amor propio es lo que debemos celebrar y fomentar en los demás.

Les mando muchos besos.