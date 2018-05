Premios Platinos, dura pelea para mexicanos porque nonos nominan ni de chiste

Premios Platinos, dura pelea para mexicanos porque no nos nominan ni de chiste

Esta semana uno de los premios más importantes del cine iberoamericano fue traído por primera vez al país, el lugar sede de esta importante premiación española fue Xcaret, fueron cuatro días intensos de trabajo para muchas personas, sin embargo fueron todo un éxito por la gran cantidad de personas que lo vieron a través de la transmisión en tiempo real.

Aquí los latinos estamos de moda, pero los mexicanos difícilmente ganaremos un premio platino, es más fácil que un mexicano gane un premio Oscar de la Academia, ¡que rayos!, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja o incluso que un rico entre al reino de los cielos a que un paisano gane uno de los premios Platinos, y no lo digo al “hay se va”, lo digo porque estuve en la premiación y claramente las preferencias y facilidades se notaban enormemente.

Bueno para empezar vámonos con los números, desde el momento en el que se dio a conocer la cantidad de categorías (13), se pensaba que habría una gran cantidad de mexicanos nominados, sin embargo la sorpresa creció y eso fue porque se agregaron cuatro nuevas categorías, entonces habría más oportunidades de que reconocieran a algún mexicano.

Fueron 85 nominaciones en 17 categorías diferentes, desde mejor interpretación, hasta teleserie y animaciones, y de todas esas nominaciones y categorías sólo dos fueron los mexicanos que lograron ser nombrados en esta quinta edición; y hablo de Kate del Castillo que fue nominada a mejor interpretación en miniserie o teleserie, pero no ganó, por su parte Daniel Giménez Cacho, fue otro de los nominados que tampoco ganó en esta entrega.

Sin embargo una mexicana pudo levantar la presea, y fue la primera actriz Adriana Barraza, a quien se le entregó el premio de honor por su trayectoria, un merecido premio para la mexicana que destacó en muchas exitosas telenovelas y en películas como Babel, en donde consiguió su nominación al Oscar.

Ahora si los mexicanos no son bienvenidos a estos premios debemos saber por qué, mi primer teoría es que la producción mexicana se ha olvidado de la verdadera esencia del cine mexicano, de ese que te hace pensar y te seduce con su fuerte contenido, así como Amores Perros, Y tu mamá también, El tigre de Santa Julia, etc… y nos hemos enfocado en cursis novelas rosas en donde Karla Souza, Luis Gerardo Méndez y toda la descendencia Derbez son líderes.

O la otra posibilidad es que simplemente no somos de la devoción de los españoles, lo que sea, y cual fuera la respuesta, me queda claro que el cine mexicano no es bienvenido en Premios Platinos, tal vez si se presentaran propuestas más sólidas, tal vez podríamos tener hasta tres nominaciones, por lo pronto sabemos que los mexicanos generamos rating, y es por eso que Eugenio Derbez, fue quien condujo el evento, por cierto el 10 de mayo llegará otra comedia rosa llamada Hombre al Agua.