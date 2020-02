Positiva visita de AMLO a Solidaridad

Jorge Domínguez, periodista

PUNTO POR PUNTO

La visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al municipio Solidaridad el pasado domingo dejó un grato sabor de boca para muchos en Quintana Roo. El jefe del Ejecutivo Federal dejó en claro que no hay rupturas, divisiones ni enconos con el mandatario en Quintana Roo, Carlos Joaquín González; por el contrario llamó a apoyarlo.

Otros igualmente de beneplácito con la visita presidencial fueron los empresarios de gran parte de la zona norte de la entidad, pero principalmente los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), que en voz de su presidente, Lenin Amaro Betancourt puntualizó que acciones de gobierno como las del domingo ayudan a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

El empresario citó que uno de los anuncios más importantes del presidente López Obrador fue sin lugar a dudas, el saber que enviará en breve al consejero jurídico de la presidencia de la república, Julio Scherer Ibarra, y al Procurador Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Guillermo Meyer Falcón a dar solución definitiva al problema de la tenencia de la tierra en Solidaridad.

Y es que mientras para los empresarios la visita presidencial fue gratificante, la edil Laura Beristain Navarrete sigue sin digerir la vergüenza que pasó en el presídium, lo que dicen algunos la postró en cama después del evento en el Poliforum y obligó a tomar reposo absoluto desde el mismo domingo.

Ayer prolongó su recaída, luego de que se diera a conocer su mitomanía, ya que a pesar haber anunciado que funcionarios de alto nivel en su estructura de gobierno como Mariano Peñaloza, asesor de la presidencia, Javier Villa de Comunicación Social, René Medrano Jefe del Jurídico, Sandor Castillo Contralor Municipal y, Ernesto Bertolucci Director de Turismo siguen desde hace meses en la nómina del municipio cobrando altos salarios, que se supone ya no se erogaban.

Te puede interesar: El momento fue de Mara

En otro punto…Hasta ahora se desconoce qué intentaba la Senadora, Marybel Villegas Canché y los diputados locales Édgar Gasca y Érica Castillo al tratar de azuzar a militantes de MORENA en contra de la también legisladora, Reyna Durán Ovando, actual presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) en el evento del domingo en Playa del Carmen.

Si bien es cierto que no hay simpatía entre ellos, no se vale, utilizar a los militantes del partido político ahora en el poder para sembrar encono y división; las cosas pudieron haber pasado a mayores de no ser porque la presidenta de la JUGOCOPO, Durán Ovando actúo con madurez política y se retiró a otro lugar.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana