¿Por qué tanto miedo al nuevo aeropuerto?

“Hay gente que no tiene ningún respeto por los secretos ajenos, porque ellos mismos no tienen ningún secreto”. Vicki Baum (1888-1960) Novelista estadounidense.

Andrés Manuel López Obrador atiza el escenario nacional con sus propuestas, sobre todo cuando pisa los juanetes de políticos incómodos y se arriesga: esta vez pone sobre la mesa el tema del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. El aspirante presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) analizan la viabilidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) pero esto suma ya voces de rechazo.

Primero los aspirantes presidenciales, Ricardo Anaya, de “Por México al Frente”, y José Antonio Meade, de la alianza “Todos por México”, ya se pusieron de acuerdo y coincidieron en que la obra de que “va, va”.

Para el legislador perredista Rafael Hernández Soriano, este proyecto, así como va, será un “elefante blanco” que no será útil a la sociedad mexicana, sino sólo al grupo económico al cual pertenece el presidente Enrique Peña Nieto.

El legislador justifica su teoría por la ausencia de estudios completos de planeación, opacidad en los procesos de gestión y financieros, omisiones en el Plan Maestro y en la planeación urbana, ocultamiento de obras relacionadas e inicio de obras sin plan de interconectividad… ¡Uf!

Por su parte Ricardo Anaya dice que si gana las elecciones y se sienta en la silla presidencial, la construcción va a continuar. Meade Kuribreña asegura que esto no se discute, que si gana la presidencia, el NAIM sí va, curioso es imaginar que un proyecto necesite tantas justificaciones para llevarse a cabo.

En una entrevista Meade dijo: “Si bien estamos absolutamente convencidos de la importancia y la transparencia y la rendición de cuentas(...) no pensamos que la ley sea objeto ni de mesas de debate ni de mesas de reflexión”.

Será porque AMLO es como decía Vicki Baum: “... gente que no tiene ningún respeto por los secretos ajenos, porque ellos mismos no tienen ningún secreto”.