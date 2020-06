¿Por qué se enoja doña Marybel?

La política es una actividad fina, diría yo con todo sustento kantiano que es sublime, es la actividad con la que a la sociedad se le propone altura de miras, una visión clara de futuro y se indican los problemas sociales que más afectan a sus integrantes para superarlos, pero sobre todo se propone la forma en que se van a superar; la política es emotiva, pero no de odios; es emocional, pero no asunto personal; es de coraje, pero no para hacerla una pelea personal.

Lo anterior porque de plano la que anda fuera de sí, fuera de cuadro, es doña Marybel Villegas, anda desatada, se entiende que la razón de ello es que ya tiene claro que no está en el ánimo de Andrés Manuel López Obrador para ser la candidata al gobierno del estado, que no haya figurado, ni en Sana Distancia, en la pasada gira de AMLO en Quintana Roo, la hizo enloquecer, seguramente le habrían dicho que fue por instrucciones del Gobernador o algo así porque inmediatamente, desde entonces, sin ton ni son, a diestra y siniestra, un día sí o otro también, doña Marybel descarga su furia, literal, en las benditas redes sociales contra el Gobernador Carlos Joaquín González.

En la lógica kantiana, es decir, desde la sensibilidad y el entendimiento, la agresividad de doña Marybel no tiene un átomo de racional o estratégica, pues vea usted, la única manera de lanzar fuertes críticas, decirle cobarde a un adversario político con odio jarocho, no la hace ver como una dama de hierro de la política; decir que se opone al endeudamiento del Estado hace que le crezca la cola que trae atrás por haber votado ella en tiempos de Robeto Borge a favor de endeudarlo siendo diputada del partido insignia de la corrupción en la historia del país, el PRI.

Por otro lado, doña Marybel demuestra que anda perdida, vociferando en el desierto, pues mire usted, se pone a aventarle de todo al Gobernador Carlos Joaquín, lodo, sargazo, acusaciones de abandonar al estado y no atender el problema del coronavirus, en un momento en que el Gobernador Joaquín precisamente está siendo aprobado por los quintanarroenses en su trabajo frente al problema del Covid, tanto que en la encuesta Mitofsky sale entre los diez mejores gobernadores, pasó de ocupar el número 28 en agosto del 2019 con 21.4 de aprobación, al décimo en mayo del 2020 con 50.9 de aprobación y además, es el gobernador número 1 en mayor incrementó de aprobación en mayo, de octubre del 2019 a mayo del 2020 superó 18 lugares, seguido de Miguel Riquelme de Coahuila y Claudia Pavlovich de sonora que subieron del los lugares 19 y 16, al 6 y 9, superando 13 y 7 lugares respectivamente. Entonces, estará usted de acuerdo conmigo, que doña Marybel suena a los quintanarroenses totalmente anticlimática.

Pero mire usted, puede haber otra razón poderosa del enojo que trae doña Marybel, pues resulta que la encuestadora Massive Caller dio a conocer que en su encuesta del pasado 20 de mayo para medir las intensiones del votó para elegir a Presidente Municipal de Benito Juárez en el proceso electoral del año que viene, coloca en las preferencias internas en Morena a Mara Lezama con un 39.3% por encima de doña Marybel con un pobre 10.4% para ser su candidata a la Presidencia Municipal y a Mara Lezama en primer lugar entre los posibles candidatos de todos los partidos a dicho cargo público, y no pues, como dice Andrés Manuel López Obrador, “eso sí calienta”.

La Verdad Pura: Mal hace doña Marybel en enojarse, si en la más pura lógica kantiana ya se sabe que “el que se enoja pierde”, y si, doña Marybel definitivamente está perdiendo.