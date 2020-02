¿Por qué el dinero no te alcanza?

O en cuanto nos cae un depósito, nos vamos a comprar un sushi o tal vez la cenita con nuestra pareja. - Total, para eso trabajo, dicen.

Y qué tal cuándo es fin de quincena y nos estamos tronando los dedos para poder ver si comemos algo ese día…

Hay que tomar una pausa y analizar qué estamos haciendo mal, si tenemos un ingreso y es insuficiente como para pagar todos nuestros gastos. Lo que quiero decir es, dedicarle tiempo a nuestras finanzas, cosa que recomiendo hacer semanalmente, no te quita ni diez minutos.

Siempre que toques este tema, toma lápiz y papel.

El análisis

Para todos los casos que requiera analizar nuestras finanzas y tengan que ver con dinero, siempre, siempre, hay que tomar lápiz y papel. Recordemos que somos humanos y no podemos confiar en nuestra memoria.

Lo primero que debemos tomar en cuenta es tener la certeza de que nuestros ingresos no rebasen nuestros gastos. Si es así, cambia de trabajo, reduce tus gastos innecesarios o consigue un empleo extra, aunque no recomiendo el último.

Vamos a hacer una lista, esta lista es especial ya que no vas a poder comprar nada que no venga en ella durante un mes, nada fuera de productos de necesidad básica.

Aunque no lo crean, puedes recolectar 10 mil pesos anuales después de comprometerte a guardar todos los “cambiesitos” que te sobran al hacer tus compras.

Algo que me ha servido mucho es ir con una lista al súper. Cuando la hagas, toma en cuenta que no comprarás NADA más que no esté en ella. Nada más.

El ahorrar aunque sea de a poquito, te ayudará mucho, tal vez $1,000 pesos mensuales, pero hazlo. Antes que nada, piensa en hacerlo anual, y toma en cuenta que de ninguna manera vas a cambiar tu monto, pase lo que pase.

La pregunta más importante ¿Es necesario la compra que estoy haciendo?

Hazte estas preguntas:

¿En qué gastas que realmente no es necesario en tu vida? ¿Puedes dejar de comprarlo sin que afecte en nada el hacerlo?, y la más importante: ¿Realmente es necesario la compra que estoy haciendo?

Si tienes aunque sea una respuesta es afirmativa a estas preguntas, ¡ojo! Es importante que hagas un repaso a esas compras que realmente se convierten en gastos hormiga.

¿Eres emprendedor? Si es así, separa tus gastos personales de los gastos del negocio.

Según AXA. Se calcula que un mexicano desembolsa en promedio $1,200 pesos al mes en gastos hormiga, dichas compras se refieren a pequeños caprichos, gastos que prácticamente no se toman en cuenta, por ejemplo: propinas, dulces, cigarros, cafés, antojitos, entre otros.

Paga lo antes posible tus tarjetas de crédito y no te ahogues entre tus deudas.

Si viste un producto que puedas conseguir de segunda mano, hazlo, no lo dudes, también hay límites, no lo recomiendo con artículos de uso íntimo e higiene personal.

Realiza estos tips durante un mes y verás que tus finanzas cambiarán drásticamente.