Por primera vez, me da vergüenza ser mexicana

¡Tranquilos! Les invito a que se queden hasta el final para saber por qué por primera vez, me sentí chiquita como mexicana… Los mexicanos nos caracterizamos por hacer sentir a México en cualquier parte del mundo.

Si algo amo de mi país, es que los mexicanos realmente podremos estar en el hoyo pero el sentido del humor no nos abandona, ya sea que nosotros nos burlemos de nuestra situación o el amigo que nunca falta para burlarse de esta.

Les cuento que este fin de semana, tuve la oportunidad de ir a un lugar que todo mundo visita y uno que vive aquí, ni lo pela. Es un parque que valora a la cultura mexicana, sus paisajes y su gastronomía. Debo confesarles que estaba muy emocionada por ir.

Entre las actividades que queríamos ver, era la de los voladores de Papantla, pero no la alcanzamos, en su lugar vimos el espectáculo de las aves. Como presentación final, sacaron la bandera de México y segundos después salió un águila real… la piel se me puso chinita.

Ya más tarde, asistimos a un show que le rinde tributo a la cultura mexicana. Sólo escuché y vi los trajes típicos y las primeras lágrimas cayeron. No puedo explicar ese sentir cuando escucho la música tradicional de México.

Desde hace mucho descubrí que amo al mariachi mexicano, me parece uno de los géneros más hermosos de nuestro país y los sentimientos son automáticos. La piel de gallina y las lagrimitas de orgullo, me sobrepasan cada que identifico tonadas mexicanas.

Pero esto no fue lo mejor de la historia, sino, que en donde nos encontrábamos había turistas mexicanos, locales y extranjeros. No saben mi asombro cuando vi que gente que ni siquiera vive aquí se entregó de lleno a un espectáculo mexicano.

La vergüenza y la rabia se apoderaron de mí en un momento, sentí celos y coraje al ver que lo demás valoraran más a nuestro país, incluso más que los propios mexicanos. No podía creer ver a tanta gente aplaudiéndoles a los mariachis y bailarines que representan a México.

Por primera vez, detesté ser mexicana… ¿Cómo pueden admirar más los extranjeros algo que tenemos nosotros mismos?, ¿cómo pueden apreciar más nuestra cultura que nosotros mismos? Me arrepentí de todas las veces que quise conocer primero otros lugares, en lugar de a mi México.

Entonces recordé eso, que este es mi México. Y aunque suene a spot político, es cierto, este es nuestro México. Esta es nuestra cultura, nuestras ciudades, nuestra cultura, gastronomía, estos son los colores bajo los que nacimos.

No me malinterpreten, estoy de acuerdo con que conozcamos “más allá del charco”, pero no con que lo valoremos más de lo que tenemos aquí. Defendamos y estemos orgullosos de nuestro país, tal y como lo hacen otras naciones de nosotros.

- Twitter e Instagram: @lucruzc