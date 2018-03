Benito Pérez/Diario La Verdad Opinión.- “A ver, hemos tenido un problemilla con los pilotos, una indisposición... entonces, sin ánimo de crear una alarma social... ¿alguno de los presentes... sabe conducir un avión?” de la serie de televisión Los hombres de Paco. La primera vez que me subí a un avión, lo hice con terror, me obligaron a subir por las escaleras eléctricas y aún en el pasillo pasó por mi mente el deseo de bajarme. Pero ya en el túnel que conecta con la nave, me detuve en la puerta, le hice una caricia como si de mi perro se tratara y le pedí: “por favor avioncito no te vayas a caer”. Fue una odisea en la que al final, el gran héroe y quien se llevó el aplauso fue el piloto… y muy merecido. ¿Qué hubiese ocurrido si aquel piloto hubiera estado incapacitado para volar y aun así la empresa lo hubiera obligado a hacerlo? Mis queridos tres lectores, quizás quien escribe estas líneas no la hubiera contado. El caso viene a cuenta por los acontecimientos que se registraron en la Ciudad de México y que provocó un espasmo en la terminal más grande de la nación, luego que Aeroméxico mandó a trabajar a un piloto con un padecimiento en el cuello en un vuelo México-San Francisco y eso no puede ser. Tras conocerse el hecho, unos 50 pilotos decidieron suspender labores para exigir a la empresa parar de privilegiar las operaciones aéreas y no la integridad de los trabajadores y de los usuarios, las consecuencias fueron inmediatas: miles de boletos cancelados, vuelos suspendidos, pérdidas millonarias, malestar generalizado y un sindicato que sólo se evidenció como lo que es, un títere. Pero si creímos que el asunto fue superado, eso no fue así, Aeroméxico corrió a los pilotos que consideró “incómodos” para su proyecto, así como a José Manuel Fernández, secretario de Trabajo de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), quien lideró el paro del martes. Además, como en la era porfirista, en vez de ahorcados, Aeroméxico colgó seis licencias y sometió a los pilotos a exámenes físicos, para -ahora sí-, revisar si están o no aptos para volar. Lamentable lo ocurrido, pero la unión de los pilotos es una chispa en medio de la oscuridad de abusos laborales.

