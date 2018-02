Popularidad no es igual a calidad

Haciendo click por Erick Marfil

La fotografía está al alcance de todos, casi todas las personas tienen la capacidad de tomar una foto hoy en día con su Smartphone, las mejoras tecnológicas han hecho pensar que tus fotos siempre serán buenas, pero hay que ser más críticos con todas las imágenes que producimos y que consumimos, en un mundo donde en la última hora se han tomado más fotos en el mundo que las que se tomaron el siglo pasado, hay que ser más precavidos y conscientes de lo que fotografiamos para que nuestras imágenes no queden en el olvido.

En el mundo de la fotografía cada vez hay más concursos en los que basan sus selección y ganadores con likes en sus fotografías, en la que una persona popular puede obtener el triunfo mientras que una persona desconocida permanecerá en el casi total anonimato sin considerar la calidad de imagen que presenten, por una parte no está mal que las personas voten por sus favoritos pero luego no hay una difusión completa de todos los competidores y acceso para todos los creadores.

Otro problema sería la pobre educación visual que tienen los que califican, al tener a un jurado especializado se sabe que las imágenes serán juzgadas bajo ciertos estatutos de composición, calidad, encuadres, originalidad y otras características que probablemente pongan a la hora de calificar, pero las personas comunes no están capacitadas para poder hacer ese tipo de trabajos, a pesar de que todos estamos acostumbrados a ver muchas imágenes y juzgarlas como buenas o malas. Un estudio realizado por la empresa “Yankeivich, muestra que un individuo promedio está expuesto a alrededor de tres mil a veinte mil anuncios publicitarios diarios, además de estar expuestos a 247 imágenes de entre marcas y logotipos, solo le dedicamos fracciones de segundo a observar cada imagen reteniendo una muy mínima parte en nuestra mente, eso difícilmente nos da un carácter crítico sobre todo lo que vemos.

Se entiende que esto lo hacen las empresas o asociaciones para ganar más seguidores por estos concursos pero bajar los estándares de calidad no sólo premia a los que no se lo merecen si no que desmotiva a los que trabajan duro por ello, al mostrar como ganadores a trabajos mediocres o no tan buenos sólo bajan la expectativa de lo que se premia y hace que otros creadores disminuyan su calidad al pensar: “para que me esfuerzo tanto”.