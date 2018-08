Política 360: Andrés y Pepe (II)

Y continuando con la elección de Bartlett, en la CFE, se ve como acertada, pensada y contundente, no así en muchas otras de sus designaciones, en donde la debilidad política y éxitos sociales o empresariales no acompañan a su gabinete, más emocionales que racionales, necesita estrategas ya no más soldados, ya ganó, y evocando a Marco Aurelio “la legión no hace gobierno”.

Por otra parte la organización de política exterior de Andrés Manuel es muy ilustremente práctica, Marcelo Ebrard está tendiendo puentes con quienes el Actual gobierno rompió todo acuerdo sólido posible, la carta a el presidente de USA (cualquiera que fuera) evoca la capacidad Juarista de una política económica abierta, no obstante Andrés Manuel no necesita la aprobación de dicho gobierno como fue el caso de Juárez, también aprovecha la oportunidad de la confrontación comercial entre los gigantes y extiende en frase muda lazos con China, deja ver que la política económica de fortalecimiento interno está abierta al impulso económico externo que comparta el crecimiento de estructuras regionales que catapulten la producción nacional con crecimiento social. La decisión de aplauso, Dr. Juan Ramón de la Fuente como embajador de México en la ONU, un hombre a la medida del cargo que domina las circunstancias, solo falta esperar las designaciones para Copenhague y Viena.

Lo contundente, la apuesta por la inversión directa en infraestructuras gubernamentales de alto impacto, de trascendencia colectiva, los 25 puntos presentados son proyectos prioritarios en la plataforma de gobierno, la cual arranca en plantear que no se dejarán macro obras inconclusas, si embargo las mismas así como las nuevas, dependen intrínsecamente de una visión totalmente financiera, administrativa, de orden presupuestal, de acercamiento a la iniciativa privada, de una capacidad de tender puentes entre las instituciones, federales, estatales y municipales, sin una visión de este tipo en los perfiles que se seleccionen en su gobierno, será inevitable una colisión administrativa de transgresiones jurídicas y de índole legislativo que irremediablemente terminará en una neo parálisis gubernamental.

Lo de Andrés y Pepe es de lo más fresco en política de medios, abre la puerta a una interacción con la parte de la burocracia gubernamental de alto nivel, “la del perfil”, se trata de entender que las bancas de segundo piso seguirán siendo guiadas por la experiencia trans sexenal y se confirma que la política económica sigue siendo monolingüe para un sector, Andrés y Pepe es abrir la puerta para leer entre líneas, los mejores deben estar, aún sin la coincidencia electoral, porque se gobierna competitivamente, con talento que se encuentra diseminado en el amplio espectro de la sociedad, ya que si no se cierra esa brecha, México perderá su gran fortaleza…la diversidad.