Tacos, arte y pura buena vibra

Pura buena vibra sólo en Cancún

Me encanta poder saludarlos por aquí, así que me presento soy Elizabeth Morales o “La Neta By Eli”. Básicamente en esta columna van a encontrar pura buena vibra, cosas culturales, movimientos bien bonitos y mi experiencia en diferentes eventos.



Tengo 23 años y creo que siempre fui y soy demasiado parlanchina así que cuando decidí qué estudiar no fue tan difícil, acabé en comunicación.



¡Ah qué carrera tan bonita! Que en verdad me ha dado mucho, menos mi título porque ese se tarda mil años y la cédula ni hablar, pero en estos años he podido conocer a mucha gente súper chida y vivido experiencias inolvidables.



Me siento muy feliz de decir que soy orgullosamente cancunense y dignamente quintarroense, creo que cada vez somos más, pero la gente aún se sorprende cuando les digo que nací aquí.



Soy completamente tropical, caribeña, un poco Mowgli y aunque tengo mil trajes de baño nunca son suficientes. Sufro con el frío o con la heladez aun cuando sean 20 grados yo muero de frío y fin, saco los suéteres, el gorrito de Mickey y todo lo que guarde durante un año para poder usarlo.



Este fin de semana estuvo lleno de eventos, desde la inauguración de la taquería más nais que conozco y que me encanta (si quieren saber cuál es me deben seguir en redes sociales).



Rapsodia bazar en su edición posada y la Ilustradería en su edición número tres ¡Ah qué bonito es apoyar a los comercios locales! Platicaba ayer con Alana de Mercadillo Vintage y en verdad qué padre es saber en dónde acaba tu dinero, en el sentido que cuando le compras a un comerciante local, emprendedor, tienes la seguridad que estás impulsando un negocio o la carrea de alguien y definitivamente eso me llena de emoción y me hace feliz con mis compritas.



Evidentemente este fin de semana se basó en comer taquitos súper delis, drinks coquetos, gastarme un poco de mi quincena en todos estos expositores y/o emprendedores que estuvieron en estos dos eventos, desde stickers, postales, pósters, ropita.



Y claro, saludar mucha gente con mucha buena vibra y con la mejor actitud del mundo. Si estuviste en alguno de estos eventos el fin de semana escríbeme a mi fan page FB/LaNetaByEli y platícame cómo te la pasaste.



Y aunque no hayas ido, sígueme en mis redes sociales y mándame un mensajito por qué me ponen muy feliz…