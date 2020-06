Pírrico triunfo de Mario Villanueva

Jorge Domínguez, periodista

PUNTO POR PUNTO

El traslado del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid de una clínica de Chetumal a su domicilio en la misma ciudad, no es más que un pírrico triunfo, qué bajo la bandera de actuar con sentido humano, condena al llamado hijo del pueblo a una agonía cruel.

Y es que, desde que el propio Villanueva Madrid diera a conocer que, había sido informado desde la noche del martes la decisión tomada por el Magistrado, Rafael Remes Ojeda del Quinto Tribunal Unitario Penal de Toluca, de modificar la suspensión definitiva que lo regresaría al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) y, enviarlo a su domicilio todo ha sido algarabía.

Lo cierto es que, Villanueva Madrid solo recibió un mejoralito en medio del terrible dolor de cabeza que sufre desde hace 21 años -dos prófugo y 19 en prisión-, lo enviaron a su casa por razones de humanidad, tomando en cuenta la naturaleza del peligro que corre su integridad a causa de la situación sanitaria -pandemia por coronavirus-, que hay en el país.

El documento del máximo tribunal judicial de la nación deja en claro…”para efecto de que sea trasladado temporalmente al domicilio particular que se precisará enseguida con las modalidades y bajo las medidas de aseguramiento, solo durante el tiempo que prevalezca el riesgo para la vida del mismo, que motiva la presente determinación y no hasta que se resuelvan los recursos de revisión interpuestos contra la sentencia dictada en el expediente principal, como pretende el solicitante” (SIC)

Es decir, Mario Villanueva no va a permanecer todo el resto de su sentencia en su domicilio, tendrá que regresar al Ceferepsi en algún momento y, por consecuencia regresarán sus abogados a tribunales a litigar el indulto o la culminación de la sentencia en su domicilio; por so decimos el triunfo es pírrico, el gobierno federal lo sigue dejando fuera del indulto.

Lo que hoy es un día de fiesta en Chetumal, volverá a ser un trago amargo en cuanto se ordene, que el ex gobernador debe volver a las condiciones de encarcelamiento a las que estaba sujeto hasta antes de ser llevado a la Clínica Carranza, donde hasta ayer permaneció ingresado.

Punto final…Desde luego, ayer no faltaron los oportunistas políticos que trataron de ganar las primeras fotos con el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, desde los que llegaron hasta la clínica Carranza en Chetumal, hasta los que enviaron boletines de prensa aplaudiendo la decisión del máximo tribunal judicial por haberle concedido la prisión domiciliaria. Celebrando algo que el partido al que representan, no le ha podido dar al es gobernador…tranquilidad.