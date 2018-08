Perspectivas y aventuras: La fiesta nacional de Hungría y la fiesta de México

Esta columna se ha escrito el día 19 de Agosto, por lo cual, mañana 20 de Agosto se celebrará el aniversario de la declaración del estado Húngaro y a su vez también la canonización del padre del país, San Esteban I, la cual sucedió el 20 de Agosto de 1083, la historia Húngara está llena de batallas y defensa, muy similar a la mexicana podemos apreciar el establecimiento en tierras planas. A diferencia de nuestra historia de conquista e independencia del régimen Español, San Esteban I optó por adoptar al igual que todos los países centro europeos por una religión católica por encima del paganismo, medida de prevención a la ocupación y abolición de su cultura.

En fin es que, los años han formado una cultura tan única e independiente de sus vecinos, que apenas se cruzan las fronteras que rodean al país se puede apreciar una gama de colores y estilo diferentes. Hoy viajaremos a Budapest (unos 40 minutos en coche) para ser testigos de los 30 minutos de fuegos artificiales que comenzarán a las 9pm, nuestra llegada está planeada desde tempranas horas ya que, desde las primeras horas del día la ciudad entera se verá aglomerada de distintos eventos, entre ellos, la “bendición del nuevo pan”, el “pastel ganador del año”, conciertos al aire libre y la gran fiesta a comenzará a las 8:30 am con el hizado de la bandera al pie del gran parlamento Húngaro.

La temperatura para mañana se espera entre 33 C, vaya que cuando hace calor se siente al igual que el frío, nada que una refrescante cerveza húngara no pueda manejar. Así también los antojos de la cocina húngara, me hacen sentir cerca de México, no hay nada mejor que preparar un especial con información de primera mano, espero reportarles en la brevedad de la experiencia.

Dando entrada al tema de nuestro país y vaya que gran honor, se puede apreciar en vista aérea y al nivel del suelo más de 500 mil flores adornando suelo Belga, en su capital Luxemburgo, para dar festejo al “Festival Flower Carpet” el cual lleva como tema principal hacer honor al festival “La octava noche” el cual tiene lugar en Uriangato, Guanajuato desde 1966 cada 6 de Octubre, vaya festín y promoción para el centro de nuestro estado y país en general, las aguas internacionales están apuntando a México para ser uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.

Nuestra fiesta de independencia se encuentra a la vuelta de la esquina, con esto dicho les quiero compartir que somos 4 mexicanos viviendo en el condado de Kecskemet, Hungría, cuatro ya suena a fiesta patria, ya será motivo de una columna más. Saludos a todos mis lectores y una disculpa por la pausa que otros deberes me demandaron.

