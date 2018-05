Pero mientras...

Navegando por las redes sociales y los portales de noticias días atrás , llegué a una nota que acaparó mi atención desde que se cruzó con mi vista, era una nota de horror, de impacto que me sacudió una vez más, donde mi incredulidad por el mundo donde vivimos me supera en ocasiones y esta fue una de ella. El día del niño no fue alegría para una pequeña que se debate entre la vida y la muerte tras ser violada con sólo un año y ocho meses de edad. Esa era la introducción de la nota que encontré y que me dolió leer, las líneas eran tortuosas conforme pasaba la lectura.

Con un año de edad y unos meses, la pequeña lucha por su vida tras haber sido violada por un vecino en una comunidad de Oaxaca, y como a muchas personas la sangre me hervía y me inundaba una gran tristeza porque me hacían pensar en realidad qué clase de monstro puede ser un ser humano al dañar a una pequeña, ingenua, inocente bebé. Pero si las redes, la tv, la radio y cualquier tipo de medio de comunicación nos muestran casos y más casos a diario acerca de lo desgraciada que puede la humanidad, no comprendo porqué seguimos sin medir riesgos. Lo anterior lo digo por lo siguiente; la causa de esa violación, todo se dio el día del niño, el 30 de abril, la fecha destinada a los pequeños, al presente y futuro de este mundo, a quienes iluminan los hogares con sus risas, pero al parecer no en todos los hogares se les valora, la madre de la pequeña había ido a “encargarla” con los vecinos mientras ella llevabaa su hija mayor al festival de la escuela. Tras llegar a la casa de los vecinos por su hija, la sorpresa la atacó: su pequeña desangrada, golpeada ya sin fuerzas para llorar, así en esas condiciones esperaba esta bebé a “su madre”, al verla así; entonces sí corrió a llevarla a un hospital general.

La nota continuaba diciendo que el violador, huyó del lugar con ayuda de su madre y su hermano que al percatarse de su asqueroso acto, en lugar de hacerlo pagar (que con nada se paga lastimar a un niño) lo dejaron huir tal cual cobarde. Los médicos señalaron que debido a la brutalidad de la violación, sus pequeños órganos fueron reventados ¿Hay algún culpable aquí? ¿Es acaso la mamá que la fue a poner a manos de extraños? ¿La madre del violador debió entregarlo a las autoridades? Si bien hay muchas respuestas, lo único cierto es que hoy existe una pequeña que tal vez no pase la noche.