Pequeñas acciones que salvan al planeta

El mundo comienza a dividirse entre gente que se preocupa por el planeta y los que siguen haciendo caso omiso. Cada vez son más las personas que se suman a pequeñas acciones que ayudan de alguna manera a la tierra. Pero eso no quita que siga habiendo gente que se queja y piensa que esas pequeñas acciones no ayudan en nada.

Esos personas negativas piensan que el rechazar un popote en el restaurante no sirve de nada, pero cada vez son más los individuos que dicen NO, por consecuente son más los restaurantes que ya no te ofrecen un popote y eso hará que las empresas que se dedican a realizar las pajillas, busquen una opción más viable o simplemente dejen de fabricarlo.

Popotes de acero inoxidable

Y si en verdad es tanta tu urgencia por un popote ya existen otras opciones, como los de acero inoxidable o popotes hechos a base de semilla de aguacate que te darán una experiencia mas satisfactoria pues ayudas al planeta.

El dejar de pedir pajillas en el restaurante es solo una de las pequeñas opciones que podemos hacer diariamente para salvar al planeta, pero otra de ellas es llevar tu propia bolsa de tela al supermercado, de esta manera no te darán las tradicionales bolsas de plástico que al final terminan en una bolsa mas grande de plástico en tu casa acumuladas, además esto puede ser aun más practico a la hora de subir tus compras al automóvil o al caminar hacia tu casa ya que puedes estar seguro que tu bolsa de tela no se romperá a medio camino.

Tu bolsa de tela no se romperá a medio camino.

Gracias a las redes sociales mucha gente comienza a hacer conciencia y se une al grupo de personas interesadas en salvar al planeta, así que si te preocupa un poquito, busca en internet otras pequeñas acciones que no te costaran mucho trabajo realizar y seguramente te dejaran una gran satisfacción.

El planeta tierra es nuestro hogar y sería bueno que todos hiciéramos conciencia y dejáramos de hacerle daño; Con esto me refiero a tirar basura en las calles o en la playa. Si sueles ir a disfrutar de un día en el sol, arena y mar, por lo menos recoge tu basura. Cuidar el medio ambiente es tarea de todos y tal vez es más fácil de lo que tu crees, solo es cuestión de investigar de que manera se puede contribuir.