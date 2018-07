Películas y políticos: un análisis sarcástico de candidatos y campañas en 2018

Llegó el gran día de la elección y como soy columnista de espectáculos les preparé una comparación de los candidatos a la presidencia de la República con los éxitos de taquilla (y algunos fracasos) de esta primera mitad de año, no fue difícil hacerla porque los candidatos nos han dejado mucha tela de donde cortar, entre sus mañas, sus escándalos y sus manías nos han dejado esta joya.

Infinity War:

Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido en el mundo de los conciertos como AMLOfest, sin duda el es único comparable con Infinity War, así es, después de más de una década de películas, historias, personajes turbios y demás, este año por fin llegó el inicio de la conclusión de esta historia del vengador de la patria, al parecer por fin logra su encomendado que iniciaba allá por el 2006, casi igual que Iron Man en 2008, todo el proceso Marvel y AMLO fueron de la mano, hasta cosechar lo que en 2018 era eminente, un éxito taquillero que llenó el estadio Azteca y las salas de cine.

Ocean's 8:

El único candidato que puede encarnar a 8 ladronas profesionales de cuello blanco, tan sofisticado y aparentemente impecable es Ricky Riquín Canayín, o mejor conocido por los Barreiro como el amigo Ricardo Anaya, el candidato que le hizo frente al presidente Enrique Peña Nieto va bien con el tema de la película protagonizada por Sandra Bullock, quien planea con cinco años anticipación el robo perfecto, tal como Ricardo Anaya a la presidencia del PAN, pero en al final la tirada es aún más grande: México.

Jurassic World; El Reino Caído:

Otra película de dinosaurios, exacto sólo podría ser comparada por el candidato del PRI, José Antonio Meade Indominus Raptor, y junto a su ejército de tiranos que están detrás de él, como mandada a hacer, pues está cinta habla de una extinción masiva de dinos en una isla que se destruye eminentemente, de la cual todos los saurios se quieren escapar y algunos de los ejemplares más exóticos son los que se pudieron subir al barco llamado, 'Ya sabes cual'.

Deadpool:

Si hemos de hablar de mutilados, mochados, decapitados, sangre, balas, machismo, populismo y un humor negro, hablamos de dos personajes, El Bronco y Deadpool, ambos funcionan de maravilla, irreverentes, groseros y eso si, populares, invirtieron tanto en su imagen pública que se volvieron la comedia del año, sin duda el mejor comparativo hasta el momento.

Solo, una historia de Star Wars:

En este caso debería ser Sola; una historia del gobierno de Calderón, esta parodia triste de la historia de Star Wars, nos enseña que no por tener una franquicia o un expresidente de respaldo serás un exito, más ignorado que nada, la película que ha sido el fracaso de la temporada ha puesto pensar a Disney que sería el último spin off de star wars, y la última jugada de la familia Calderón - Zabala, no cabe duda que a Margarita le fue tan mal como a la película.

Estos fueron los comparativos de las películas que se estrenaron este año, con las campañas políticas de este 2018, no te olvides sal a votar y tomate la política con humor, espero te hayas divertido y cargado de ánimos para cumplirle a este hermoso país.