¿Pasión o adicta al trabajo?

Recientemente me di cuenta que por una u otra cuestión me he tomado un día en fin de semana, mismos que de manera habitual estoy trabajando. Sin embargo, por planes, tuve que pedir estos días, aunque los planes a la mera hora se cancelaron, para después surgir otros.

En lo que salía el plan, me encontraba disfrutando de los partidos del fin de semana, en eso, me daba cuenta que era tan raro estar ahí disfrutando de los juegos, pues sentía que me hacía falta algo para poder tener toda la experiencia.

Por raro que parezca, no podía evitar ver el partido sin estar pensado que dicha jugada sería una gran nota, que cierto dato podría enriquecer el contenido de la misma o que cierto gol valía la pena para una noticia.

A su vez, sentía tan raro que culminaran los encuentros y no correr a subir la nota, en eso me empecé a preocupar, siempre he sabio que a veces suelo ser una obsesiva por y con mi trabajo, sin embargo, nunca a tal grado.

Entonces comencé a cuestionarme si esto era algo de lo que debería preocuparme o simplemente era mi pasión por dos cosas las que se juntaban. Ya les había comentado que amo redactar, además, amo ver y saber de futbol.

Así que creo que lo que pasó fue que simplemente se me juntaron estas dos grandes pasiones. Siempre he sido de las que acomodaba su horario para tener la tarde libre y poder disfrutar de toda la jornada.

Claro, eso era cuando mi preocupación más grande era no quedarme dormida para irme a la escuela o cosas de ese estilo, cuando comencé a trabajar (sin contar la racha dolorosa en la que no veía futbol), veía poquito.

Cuando llegó la oportunidad de la Mesa Deportiva, por obvias razones, me chutaba todo lo que pasaba, al pendiente de todos los deportes como me fueran posible, sin dejar mi lado mi gusto específico por el balompié.

Dos cosas que siempre he disfrutado y disfrutaré, tener la oportunidad de dar a conocer sobre lo que más me gusta. Imagínense mi felicidad al poder combinar estas dos cuestiones, principalmente cuando me hacen llamarlo trabajo.

Así que, ¿pasión o adicción? Yo creo que un poco de ambas, aunque si me dieran a elegir por una, definitivamente sería pasión… Ya saben, bien dicen que, busques algo que te guste y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida.